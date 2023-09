NÖ Familienpass: Jetzt anmelden zur kostenlosen Lernbegleitung!

LR Teschl-Hofmeister: Auch im Wintersemester können sich Inhaber des Familienpasses bis zu 8 Stunden kostenlose Lernbegleitung für ihre Kinder sichern

St. Pölten (OTS) - Die NÖ Familienland GmbH bietet auch in diesem Semester, im Rahmen der Digitalen NÖ Lernwerkstatt, kostenlose digitale Lernbegleitung für Schülerinnen und Schüler an. Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses können sich ab 25. September dazu anmelden. „Das Aufholen von schulischen Defiziten sowie die Unterstützung beim Lernen mittels pädagogischer Begleitung stellen oft eine Belastung für das Familienbudget dar. Mit dem NÖ Familienpass können sich Familien kostenlose 1:1 Lernbegleitung im Umfang von bis zu acht Stunden für ihre Kinder sichern. Mit diesem Angebot tragen wir zur finanziellen Entlastung der Familien in Niederösterreich bei“, so Familien- und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Bis 15. Oktober können sich Eltern und Erziehungsberechtigte unter www.noe-lernwerkstatt.digital anmelden ein Kontingent von bis zu acht Stunden beantragen und sich anschließend mit den Tutorinnen und Tutoren der jeweiligen Fächer online vernetzen. Die kostenlose 1:1 Lernbegleitung muss nicht in einem Unterrichtsfach am Stück genommen werden, sondern kann sowohl auf unterschiedliche Fächer als auch Tutorinnen und Tutoren aufgeteilt werden. „Das Angebot der digitalen Lernbegleitung ist ein Angebot mit Mehrwert. Die Tutorinnen und Tutoren sind Studierende von pädagogischen Hochschulen. Sie können im Rahmen der digitalen Lernbegleitung erste Praxiserfahrungen sammeln und sich neben dem Studium etwas dazuverdienen“, betont Teschl-Hofmeister. Wer noch keinen Familienpass besitzt, kann diesen unter www.familienpass.at beantragen und sich anschließend noch bis 15. Oktober das Angebot der kostenlosen digitalen Lernbegleitung unter www.noe-lernwerkstatt.digital sichern.

Nähere Informationen: NÖ Familienland, Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, E-Mail karin.feldhofer @ noel.gv.at oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, E-Mail sophie.moser @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse