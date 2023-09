Mehr Bewusstseinsbildung für Weinviertler Kellergassen

LH Mikl-Leitner: Neben Ausbau des Radtourismus und Events sollen mehr Betten mit Weinbezug geschaffen und die Kellergassen noch mehr genutzt werden

St. Pölten (OTS) - Das einzigartige Weinkulturgut mit weiß gekalkten Presshäusern prägt die Landschaft im Weinviertel. Als Markenzeichen der Region sind die idyllischen Kellergassen für Besucherinnen und Besucher interessant. Im Rahmen eines Projekts von Weinviertel Tourismus werden Maßnahmen gesetzt, damit den Gästen klar vermittelt wird, welche Ausflugsmöglichkeiten und Angebote es in und rund um die Weinviertler Kellergassen gibt. „Wein und Tourismus sind in Niederösterreich ein unschlagbares Team. Um den Weintourismus in Niederösterreich noch weiter zu stärken, werden aktuell einige Maßnahmen gesetzt: Neben dem Ausbau des Radtourismus und weintouristischen Events sollen mehr Betten mit Weinbezug geschaffen und dafür vor allem die Kellergassen noch mehr genutzt werden“, hält Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fest.

Das Weinviertel beherbergt einen Großteil der rund 1.100 Kellergassen in Niederösterreich. Als ehemalige Weinlagerstätten sind die Presshäuser zu einem wichtigen Teil der Weinviertler Identität geworden. Egal, ob im Rahmen einer Radtour, Wanderung oder bei geselligen Kellergassenfesten - die Kellergassen sind ein Highlight für alle Gäste der Region. „Unser Anliegen ist es, beispielsweise konkrete Termine für Kellergassenführungen und Kellergassenfeste oder die verschiedensten Möglichkeiten, um dieses Kulturgut erleben zu können, stärker hervorzuheben und zu kommunizieren“, teilt Bürgermeister Christian Frank, Obmann der LEADER Region Weinviertel Ost, mit, „daher wurde das Projekt von Weinviertel Tourismus auch von unserem Projektauswahlgremium ausgewählt und mit LEADER-Mitteln finanziell unterstützt.“

Mithilfe verschiedenster Maßnahmen wie Medienkooperationen, sowohl im Online- als auch im Offline-Bereich, einem Fotoshooting und gezieltem Storytelling soll mehr Aufklärung und Bewusstseinsbildung zu den Angeboten in den Weinviertler Kellergassen geschaffen werden. „Wir möchten das Kunden-Feedback und die Wünsche der letzten Jahre umsetzen, indem wir künftig bereits in der Werbung genauere Einblicke und Informationen zu den Angeboten und Erlebnismöglichkeiten in den Weinviertler Kellergassen bieten“, betont Hannes Steinacker, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH.

Die LEADER Region Weinviertel Ost hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie die Projekte zur Förderung ausgewählt. Sie werden mit Unterstützung von Land und Europäischer Union (LEADER Fördermitteln) gefördert. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU-Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beschlossen.

Nähere Informationen: Mag. (FH) Markus Steinmaßl, Wirtschaftsagentur ecoplus, Telefon +43 2742 9000-19619, E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at, www.virtuelleshaus.at, https://www.tip-noe.at, www.noe.wifi.at/ki-akademie

