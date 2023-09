LBG: Marion Frauwallner neue Head of Finance & Controlling

Mit 1. Oktober 2023 übernimmt Marion Frauwallner die Leitung der Abteilung Finanzen & Controlling bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG)

Wien (OTS) - Per 1. Oktober 2023 übernimmt Marion Frauwallner die Abteilung Finanzen & Controlling bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG). In dieser Funktion wird sie die Finanzplanung, das Controlling und das Rechnungswesen der LBG verantworten. Sie folgt Kurt Wolfsberger nach, der nach über acht Jahren in der LBG neue Herausforderungen angenommen hat.

Marion Frauwallner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Controlling sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der Wissenschaft. Zuletzt war sie seit 2009 als Controllerin am Austrian Institute of Technology (AIT) tätig, davor bei Siemens und bei dem Österreichischen Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal. „ Ich freue mich sehr, die Erfolgsgeschichte und Neuausrichtung der LBG aktiv mitgestalten zu können. Der Pioniergeist, der Fokus auf die Gesundheitsforschung und die ambitionierten Ziele begeistern mich. Gerade der Finanzbereich und eine optimale Finanzstruktur sind wesentlich für den langfristigen Erfolg “, so Frauwallner.

„ Wir sind glücklich, Frau Frauwallner in unserem Team begrüßen zu dürfen. Sie übernimmt ein 7-köpfiges erfahrenes und engagiertes Team, das die Finanzierung der Institute managt und die Förderungen der Klinischen Forschungsgruppen abwickelt. Durch ihre langjährige Erfahrung im Forschungssektor sollen zudem neue Impulse für die Organisation entstehen, da braucht es eine hervorragende Expertise, eine starke Führungskompetenz und eine klare Vision für die Zukunft ”, sagen Elvira Welzig und Marisa Radatz, Geschäftsführerinnen der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG).

Die begeisterte Sportlerin lebt in Wien, ist verheiratet und Mutter von zwei Söhnen.

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Klement

Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Head of Public Affairs

michaela.klement @ lbg.ac.at

+43 664 88 32 63 10