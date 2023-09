Mountainbiken neu definiert: Der Kongress, der Österreich bewegt

Von Wert(e)schöpfung bis Koordination: Ein tiefgreifender Blick in die Welt des Mountainbikens

Mountainbiken ist mehr als nur das Fahren auf Trails. Es geht um Gemeinschaft, Innovation und die ständige Suche nach Verbesserung Harald Maier

Salzburg (OTS) - Der Mountainbike Kongress Österreich, der in diesem Jahr in Saalbach stattfindet, verspricht, ein Meilenstein in der Diskussion über die Zukunft des Mountainbikens zu werden. Mit einem vielfältigen Programm, das von Keynotes über Workshops bis hin zu praktischen Bike-Sessions reicht, bietet der Kongress:

Tiefgreifende Diskussionen über Wert(e)schöpfung im Mountainbike-Bereich

im Mountainbike-Bereich Einblicke in die Koordination des Mountainbikens in Österreich

in Österreich Praktische Sessions, bei denen Teilnehmer das Guiding erleben können

"Mountainbiken ist mehr als nur das Fahren auf Trails. Es geht um Gemeinschaft, Innovation und die ständige Suche nach Verbesserung" , sagt Harald Maier, der Initiator des Kongresses. "Dieser Kongress ist eine Gelegenheit, diese Aspekte zu erkunden und gemeinsam Lösungen für die Zukunft zu finden."

Für alle, die in der Mountainbike-Branche tätig sind oder einfach nur eine Leidenschaft für den Sport haben, ist dieser Kongress ein Muss.

Veranstaltungsdaten: Saalbach, Mountainbike Kongress Österreich, 03.-05.10.23.





Resttickets zur Veranstaltung Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Mountainbike Kongress Österreich

Harald Maier

office @ mountainbike-kongress.at

www.mountainbike-kongress.at