SPÖ-Silvan: „Nehammer/Rauch gefährden Medikamentenversorgung im kommenden Winter!“

Verband der österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler (PHAGO) schlägt aufgrund der Teuerung Alarm

Wien (OTS/SK) - „Bundeskanzler Nehammer und Gesundheitsminister Rauch gefährden die Medikamentenversorgung aller Österreicher*innen im kommenden Winter!“, schlägt Rudolf Silvan, SPÖ-Nationalratsabgeordneter und Mitglied im Gesundheitsausschuss, Alarm. Hintergrund: Silvan wurde ein Schreiben des Verbandes der österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler (PHAGO), gerichtet an Nehammer und Rauch, zugespielt, das weder Nehammer noch Rauch beantwortet haben sollen. Darin werden der Bundeskanzler und der Minister eindringlich davor gewarnt, dass die Medikamentenversorgung im kommenden Winter nicht mehr gewährleistet sein könnte. ****

Demnach sollen aufgrund der steigenden Preise einige wichtige Medikamente zu den aktuellen Abnahmekonditionen nicht mehr produziert werden können. „Ich bin jetzt sicher niemand, der für die Pharma-Lobby Partei ergreifen möchte“, so der Gewerkschafter, „aber, dass die Untätigkeit der Regierung in Sachen Teuerungsbekämpfung nun auch die Gesundheitsversorgung der Österreicher*innen gefährdet, kann und will ich nicht hinnehmen“, so Silvan. Er fordert Nehammer und Rauch auf, sich rasch mit den Verfassern des Schreibens an einen Tisch zu setzen und einen Maßnahmenplan vorzulegen, wie die Medikamentenversorgung in naher Zukunft abgesichert werden kann. „Doch es scheint, als hätte die Regierung rein gar nichts aus der Coronakrise gelernt“, schließt Silvan.

SERVICE: Unter folgendem Link kann das Schreiben des Verbandes der österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler aufgerufen werden: https://tinyurl.com/ztuma76c

