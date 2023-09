US-Jazzstars Ben Wendel und Philip Dizack zu Gast beim onQ Ensemble im Wiener Porgy & Bess

Das onQ Ensemble unter der Leitung von Tobias Vedovelli bringt am 6. Oktober Kompositionen von Stepan Flagar auf die Bühne, darunter die Uraufführung der Suite "For You..."

Wien (OTS) - Seit 2020 bietet das onQ Kollektiv eine Bühne für die Präsentation neuer Musik sowie die Verwirklichung ihrer kreativen Ideen. Ursprünglich inmitten der Corona-Pandemie ins Leben gerufen, rückt es heute stärker denn je Instrumentalist:innen und Komponist:innen in den Fokus und bringt das ganze Jahr über aktuelle Kompositionen in variierenden Besetzungen auf die Bühne.

Am 6. Oktober rückt der renommierte tschechische Saxofonist und Komponist Stepan Flagar, der seit 2014 in Österreich lebt, in den Fokus. Flagar hat in den vergangenen Jahren in der österreichischen und europäischen Jazzszene einen bedeutenden Einfluss als Instrumentalist und Komponist hinterlassen, u.a. bei Purple is the Color, Ralph Mothwurf Orchestra, onQ, Tobias Vedovelli Surround und Shake Stew.

Mit Ben Wendel und Philip Dizack konnten für diesen Abend zwei herausragende US-amerikanische Gastmusiker gewonnen werden. Einst Mitbegründer der Grammy-nominierten Band „Kneebody“, zählt Ben Wendel nicht nur zu den virtuosesten, sondern auch zu den gefragtesten Saxofonisten und Fagottisten der internationalen Jazzszene.

Philip Dizack hat in den letzten Jahren international für Furore in der Jazzszene gesorgt. Sowohl mit seinem Quartett, zu dem Künstler wie Joe Sanders und Eric Harland gehören, als auch mit seinen aktuellen Projekten im Shai Maestro Quartett – sein Trompetenspiel ist wegweisend und außergewöhnlich.

Gemeinsam mit dem onQ Ensemble bringen sie Kompositionen von Stepan Flagar auf die Bühne des Porgy & Bess, darunter die Uraufführung der Suite "For You..."





onQ plays the Music of Stepan Flagar feat. Ben Wendel & Philip Dizack (A/CZ/CAN/USA/AUS/BRA)

Ben Wendel: reeds

Philip Dizack: trumpet

Stepan Flagar: compositions

Patricija Skof: vocals

Joanna Lewis, Anne Harvey-Nagl: violins

Simon Schellnegger: viola

Maria Frodl: cello

Thomas Frey: flute

Clemens Salesny, Stepan Flagar: reeds

David Soyza: vibraphone

Michael Tiefenbacher: keyboards

Tobias Vedovelli: bass

Matheus Jardim: drums

Datum: 06.10.2023, 20:30 Uhr

Ort: Porgy & Bess

Riemergasse 11, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.porgy.at/events/11734/

onQ plays the Music of Stepan Flagar feat. Ben Wendel & Philip Dizack Tickets

Rückfragen & Kontakt:

Eva Bauer

+43 (0) 676 978 97 97



Tobias Vedovelli

+43 (0)6641726744



contact @ onqmusic.at