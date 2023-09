Antenne Steiermark feierte die Radio-Party des Jahres

Graz (OTS) - Radio-Leidenschaft hat seit 28 Jahren einen Namen: Antenne Steiermark. Am Freitag ließ der Sender als Dankeschön für seine Hörer:innen, Kund:innen und Partner:innen die gelbste Radio-Party des Jahres steigen – mit einem Staraufgebot, Riesenecho und jeder Menge guter Laune.



Eine bessere Location hätte Antenne Steiermark für die Geburtstagsparty nicht finden können! Am Ankerpunkt in Tillmitsch feierte der Sender am Freitag mit tausenden Hörer:innen, treuen Kund:innen und lieben Freunden. Antenne Steiermark hat als Pionier unter den österreichischen Privatradios vor 28 Jahren die Medienlandschaft der Alpenrepublik auf den Kopf gestellt. Heute hören die Steirer:innen ihren gelben Lieblingssender immer und überall – via UKW, Web, App und Smart Speaker. Und weil das auch ein Grund zum Danke-Sagen ist, hat Antenne Steiermark am Freitag die Nacht zum Tag gemacht. Das Motto: „Party pur!“

Angesichts des Ansturms und der Stimmung strahlten Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler und sein Team um die Wette: „Danke fürs Einschalten! Danke der werbetreibenden Wirtschaft! Ohne unsere Hörer:innen und Kund:innen wären die vergangenen 28 Jahren nicht möglich gewesen.“ Und wie bedankt sich die private Radio-Nummer-1 im Land darüber hinaus standesgemäß? Natürlich ganz nach dem Motto „Meine Hits. Meine Steiermark“. Auf der Bühne standen bei der Radio-Party des Jahres die Chartstürmer Rian, Stereoact und – als ganz besonderer Gast – Lemo. Er feierte am Tag der Party selbst Geburtstag und hatte trotzdem sofort zugesagt. „Mit so vielen Gratulant:innen habe ich noch nie gefeiert“, lacht der Popstar.

Und auch sie freuen sich: „Die Antenne Steiermark ist bekannt für die coolsten Partys im Land. Umso mehr ehrt es uns, heuer die Gastgeber sein zu dürfen“, so die Hausherren Manuela und Leo Rath.

„Es war uns ein Fest“, bedankt sich Bichler bei allen, die mit Antenne Steiermark gefeiert haben, und verspricht: „Die große Leidenschaft unseres Teams wird die Steirer:innen auch in den kommenden Jahren begleiten. Bei all der Technologie, auf die wir dabei setzen, steht der Mensch im Mittelpunkt, als Hörer:in und hinter dem Mikrofon. Radio mit Herz und Seele, von Steirer:innen für Steirer:innen. Wer Antenne Steiermark hört, spürt das. Die größten Hits, die besten Partys und jede Menge Energie und Kreativität garantieren wir auch für unsere gemeinsamen nächsten Abenteuer.“

