VIENNA IMPROVISERS ORCHESTRA - Partituren Im Jetzt

'NowHere, NoWhere'

Wien (OTS) - Die Magie der Momentkompositionen, mit denen das VIENNA IMPROVISERS ORCHESTRA das Publikum vor Kurzem in der ehemaligen Waschküchenhalle der Semmelweisklinik faszinierte und begeisterte, wird kommenden Mittwoch wieder im Brick-15 zu erleben sein.



Ad hoc Conductor Michael Fischer und das VIO arbeiten mit einer Methode, die Entwicklungen von Bruno Maderna, John Zorn und vor allem Butch Morris nahesteht, aber konsequent - vonseiten des Ensembles wie des Conductors - als absolute ad hoc Praxis ausgeführt wird.



Zum Konzert am 27. Sept. bezieht das VIO gleich drei neue Mitwirkende unterschiedlicher Ästhetiken in seine von jeher alternierenden Ensemblebesetzungen ein.



Instant Composition Conductor MICHAEL FISCHER arbeitet mit Improvisationsorchestern und temporären Großensembles für internationale Festivals und Guest-Lectures. 2004 gründete er das VIENNA IMPROVISERS ORCHESTRA, eines der frühesten, kontinuierlich arbeitenden Improvisationsorchester in Europa.



2022 trat das VIO im Rahmen des legendären Moers Festival für Improvisierte Musik und Jazz (D) auf: "Der Applaus nach dem Konzert beim Moers Festival wollte kein Ende nehmen." (WAZ/D)

viennaimprovisersorchestra.org



Datum: 27.09.2023, 19:00 - 21:30 Uhr

Ort: Brick-15, Zugang über Wendeltreppe

Herklotzgasse 21, 1150 Wien, Österreich

Url: https://www.brick-15.at/event-details/vienna-improvisers-orchestra-nowhere-nowhere-partituren-im-jetzt

Rückfragen & Kontakt:

viennaimprovisersorchestra @ gmail.com