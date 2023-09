Gaál/Arapovic: „Alles Hauskunft“: Aktionswoche zum 3. Geburtstag der Sanierungsberatung mit Zukunft

Jetzt anmelden: Kostenlose Beratungstage von 2.10. bis 5.10.

Wien (OTS) - „Die Hauskunft wird 3!“ Von 2. bis 5. Oktober 2023 findet in der Servicestelle der Sanierungsberatung für Häuser mit Zukunft in der Stadiongasse 10 eine Aktionswoche statt. An vier speziellen Informationsnachmittagen bekommen Hausverwaltungen sowie Eigentümer*innen von Häusern oder Wohnungen mit Sanierungspotential die Möglichkeit, sich zu informieren. In qualitativ hochwertigen Gruppenberatungen zu den meist nachgefragten Themen wie erneuerbare Energien, Heizungstausch, Dämmung oder Förderungen werden die wichtigsten Fragen beantwortet. Anmeldungen für die Beratungstage sind ab sofort über die „Hauskunft“-Hotline unter 01/4028400 möglich.

„Sanieren und ,Raus aus Gas‘ sind die Zukunftsthemen der Stadt. Das Angebot der ,Hauskunft‘ wird stark nachgefragt und das Team der kostenfreien Servicestelle des wohnfonds_wien entwickelt laufend neue Service-Angebote. Am Standort in Rathausnähe gibt die Hauskunft jetzt noch mehr Auskunft und berät unbürokratisch in allen Fragen rund um das Thema Sanieren. Die ,Hauskunft‘ trägt dazu bei, unsere Stadt für die nächsten Jahrzehnte klima- und zukunftsfit zu machen. In der Aktionswoche gibt es Beratungen und Vorträge zu Schwerpunktthemen. Melden Sie sich an und schauen Sie vorbei!“, lädt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál zur Aktionswoche in der Hauskunft ein.

„Die 'Hauskunft' leistet seit drei Jahren herausragende Beratungsarbeit im Bereich klimafitte Sanierung von Gebäuden und einzelnen Wohnungen und trägt maßgeblich dazu bei, Wien noch lebenswerter zu gestalten. Die Expertise und das Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute wichtiger denn je, da wir mit den drängenden Herausforderungen des Klimawandels konfrontiert sind. Jede einzelne Beratung und jede erfolgreich umgesetzte Sanierung haben einen doppelten Nutzen: Sie tragen nicht nur zur Dekarbonisierung unserer Stadt bei, sondern reduzieren auch den Energiebedarf und damit die Kosten für die Bürger*innen. Daher möchte ich dem gesamten Team herzliche Gratulation aussprechen und alles Gute für die (klimafitte) Zukunft wünschen“, so NEOS-Wohnbausprecherin Selma Arapovic.

In der Aktionswoche startet jeder Beratungstag mit einem etwa 30-minütigen Expert*innenvortrag zu einem der Schwerpunkte. Im Anschluss an die Inputs gibt es Tische für Gruppenberatungen. Jeder Tisch wird dabei von mindestens zwei Expert*innen der Hauskunft sowie einem der Vortragenden betreut. Hier werden bestmöglich die Fragen der Besucher*innen beantwortet. Aufzeichnungen der Vorträge stehen im Anschluss auf der Website der „Hauskunft“ zur Verfügung.

Neues Service für Zinshäuser

Erstmalig findet ein spezieller Informationsabend für Zinshauseigentümer*innen und Verwaltungen im Rahmen der Aktionswoche statt. Als neuer Fixpunkt der ,Hauskunft‘-Services soll diese Veranstaltung mit unterschiedlichen Schwerpunkten zunächst quartalsweise stattfinden. Es werden erstmals auch die wichtigen Aspekte der Finanzierung und der Motivation der Miteigentümer*innen zum Thema gemacht.

Programm und Schwerpunkte der Aktionswoche:

• 2.10: Freistehende Eigenheime – Planung und Abwicklung der Sanierung

• 3.10: Gebäude mit Wohnungseigentümer*innen - Kommunikation

• 4.10: Eigenheime im Siedlungsverbund – Energiegemeinschaften

• 5.10: Zinshäuser – Steuerrecht“

Start ist jeweils um 15 bzw. 16 Uhr. Anmeldung über „Hauskunft“-Hotline unter: 01/ 402 84 00

Starke Bilanz nach 3 Jahren: 6.300 Beratungen

„Das Interesse an der Sanierung von Wohngebäuden in Wien ist groß. Aktuell führen wir mehr als 200 Beratungsgespräche im Monat“, freuen sich Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien und Nicole Büchl, Leiterin der Hauskunft. In Summe wurden in den 3 Jahren seit dem Start des Betriebes im Oktober 2020 rund 6.300 kostenlose Beratungen durchgeführt. Im Fokus des Interesses stehen sowohl bei Eigentümer*innen, Verwalter*innen und auch den Planungsbüros derzeit die thermische Sanierung, der Heizungstausch in Kombination mit erneuerbaren Energien und die möglichen Förderungen.

Ab Herbst 2 Mal pro Monat: Info-Abend für Wohnungseigentümer*innen

Seit 2023 gibt es neben den klassischen Beratungsgesprächen ein spezielles Angebot für Wohnungseigentümer*innen. Ab Herbst werden nun zwei Mal monatlich Fragen im Rahmen eines eigenen Infoabends beantwortet. Das neue Angebot für Zinshäuser ist ein weiterer Baustein der Hauskunft am Beginn einer zukunftsfitten Sanierung.

Noch im Oktober und November sind weitere Infoveranstaltungen gemeinsam mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung zu wichtigen Sanierungsthemen geplant. Im Fokus stehen der gemeinsame Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Vernetzung. Die Termine sind auf der Website der „Hauskunft“ unter https://www.hauskunft-wien.at/veranstaltungen einzusehen.

Die „Hauskunft“, die Sanierungsberatung für Häuser mit Zukunft, berät im Lokal in der Stadiongasse 10 im 1. Bezirk. Als zentrale Servicestelle der Stadt Wien unterstützt die „Hauskunft“ Sanierungswillige mit einer individuellen und praxisnahen Beratung. Um die Klimaziele der Stadt zu erreichen, ist die qualitätsvolle Sanierung der Wiener Bausubstanz ein wichtiger Faktor.

Kompetente Beratung durch die „Hauskunft“ zum Aufzeigen von Sanierungspotenzialen sowie von optimalen Lösungen für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungssysteme nehmen dabei einen zentralen Stellenwert ein. Als wesentliches Element zur Bewältigung der Herausforderungen durch den Klimawandel wird das Angebot der „Hauskunft“ stetig verbessert und ausgebaut. / Schluss

