ÖAMTC: Ruhiges Verkehrsaufkommen am Samstagvormittag

Zeitverluste an der Grenze Kufstein und Baustellenbereich A10

Wien (OTS) - „Die letzten Urlaubsnachzügler sind heute auf der Heimreise. Im Großen und Ganzen fließt der Verkehr störungsfrei. Zu längerem Zeitverlust kommt es nur, wie erwartet, vor dem Baustellenbereich auf der A10“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Samstagmittag. In Richtung Norden verzeichnete man mittags vor und im Baustellenbereich (Golling-Werfen) auf der Tauern Autobahn (A10) einen Zeitverlust von etwa eineinhalb Stunden. In die Gegenrichtung kam man mit Verzögerungen unter einer halben Stunde davon. Auch vor der Grenzstelle bei Kufstein/Kiefersfelden kamen Reisende in den Stau. Hier betrug die Wartezeit ca. 25 Minuten. „Da es auch derzeit noch von Südtirol bis Innsbruck zu leichten Verzögerungen auf der Brennerstrecke kommt, werden die Verzögerungen vor Kufstein noch eine Zeit lang stabil bleiben. Vor der Baustelle auf der A10 dürften wir den Höhepunkt schon überschritten haben. Hier rechnen wir mit Entspannung“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.

