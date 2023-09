Huawei schlägt Schlüsselmaßnahmen zur Steigerung der Digitalen Produktivität vor und Beschleunigt die Intelligenz der Elektrischen Energie

Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf der Huawei Connect 2023 veranstaltete die Huawei Electric Power Digitalization BU einen Gipfel mit dem Titel „Thrive with Digital, Accelerate Intelligence for Electric Power". David Sun, CEO von Electric Power Digitalization BU, begann seine Rede, wie die Branche den neuen Belastungen des Stromnetzes durch die rasante Entwicklung der neuen Energien begegnen kann. Er begann mit der Feststellung, dass wir systematisch Kernkompetenzen aufbauen müssen. Veränderungen in den digitalen Produktionsbeziehungen (Bewusstsein, Organisation und Talent), digitale Produktivitätsverbesserungen, wie Rechen- und Übertragungsleistung und Innovationen in der Struktur des Ökosystems können die intelligente Evolution des Energiesystems vorantreiben.

Sun führte weiter aus, dass die digitale Transformation der Stromversorgung ein Rechenleistungssystem mit einer entsprechenden Struktur und bedarfsgerechten, genauen und sicheren Netzwerkverbindungen erfordert. Dies ermöglicht eine intelligente Datenverarbeitung und eine agile Reaktion in Echtzeit. Er betonte, dass wir im digitalen Zeitalter das offene Costa Rica-Modell benötigen, um den Kunden industrielle und grenzüberschreitende Kapazitäten zur Verfügung stellen zu können. Huawei wird sich auf sein Fachgebiet konzentrieren, Pionierarbeit bei neuen Technologien leisten und mit Industrieunternehmen, Integratoren und Partnern zusammenarbeiten, um die Digitalisierung der Stromversorgung erfolgreich voranzutreiben.

State Grid Shaanxi hat sich zusammen mit Huawei und 28 Partnern an den Aufbau digitaler Verteilernetze gewagt. Zhang Genzhou, CIO von State Grid Shaanxi, berichtete über die Erfolge des Projektes.

State Grid Jiangsu hat derzeit ein Rechenleistungssystem im Einsatz. Auf der Grundlage der Huawei-Rechenleistung und der Pangu-Modelle, hat das Unternehmen eine Reihe von intelligenten Entwicklungs- und Anwendungsmodi für die Stromversorgung erforscht, wie Wei Lei, Direktor für Digitalisierung, mitteilte.

Je größer der Bedarf an Rechenleistung ist, desto solider muss die Infrastruktur für die Energieübertragung sein. Li Jiwei, stellvertretender Direktor der Digital Equipment Center of State Grid Information & Telecommunication Company, stellte den Aufbau und die Praxis des intelligenten Stromdatennetzes der nächsten Generation von SGCC vor.

Marcio SZECHTMAN, technischer Vizepräsident von CIGRE, Ari Rahmat Indra Cahyadi, Präsident und Direktor von PLN ICON Plus, und Hong Danke, Senior Manager der Telekommunikationsabteilung des CSGs Dispatch Control Centers, nahmen ebenfalls an dem Gipfel teil. Darüber hinaus wurde das gemeinsame Innovations- und Talententwicklungsprogramm von PLN und Huawei angekündigt. Die globalen intelligenten Elektroenergie-Kästen von Huawei wurden ebenfalls offiziell vorgestellt.

hwebgcomms @ huawei.com

Rückfragen & Kontakt:

Medienanfragen:

hwebgcomms @ huawei.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2218962/image_986294_58951909.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2218963/image_986294_58952116.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2218964/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-schlagt-schlusselmaWnahmen-zur-steigerung-der-digitalen-produktivitat-vor-und-beschleunigt-die-intelligenz-der-elektrischen-energie-301936747.html