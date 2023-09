„IM ZENTRUM“: Eiszeit in der Regierung – Wo bleibt der Klimaschutz?

Am 24. September um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit fast 1.000 Tagen fehlt in Österreich ein Klimaschutzgesetz, das den Fahrplan zur Klimaneutralität rechtlich festlegen soll. Künstlerinnen und Künstler appellieren in einem offenen Brief an die Bundesregierung, die Klimakrise ernst zu nehmen und notwendige Gesetze zu beschließen. Wird es der türkis-grünen Koalition gelingen, vor der Wahl ein Klimaschutzgesetz zu verabschieden? Was sind die umstrittenen Punkte in den Verhandlungen? Welche Rahmenbedingungen braucht es für Industrie und Wirtschaft? Die niederösterreichische ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner wirft den Grünen „falschen Stolz“ vor und will, dass die vorgesehene Erhöhung der CO2-Bepreisung aufgrund der hohen Inflation ausgesetzt wird. Wird der Klimaschutz an der Uneinigkeit der Koalitionspartner scheitern oder gar die Koalition am Klimaschutz?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 24. September 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Leonore Gewessler

Klimaschutz- und Energieministerin, Die Grünen

Claudia Plakolm

Jugendstaatssekretärin ÖVP und Bundesvorsitzende Junge Volkspartei (JVP)

Martin Ohneberg

Unternehmer, Mitglied des Bundesvorstandes der Industriellenvereinigung

Sigrid Stagl

Umweltökonomin, WU Wien

Lilian Klebow

Schauspielerin, Unterzeichnerin des offenen Briefes wegen fehlender Klimaschutzmaßnahmen an die Bundesregierung

