VPNÖ-Zauner ad SPÖ-Hergovich: Der Wohn- und Heizkostenzuschuss ist nicht an den geförderten Wohnbau gekoppelt

Erste Ausgabe im Frühjahr wurde von mehr als 350.000 NÖ Haushalten beantragt, zweite Ausgabe im Herbst wird bewusst das untere Einkommensdrittel unterstützen

St. Pölten (OTS) - „Der vermeintliche Kontrolllandesrat sollte vor dem Abschicken seiner Aussendungen diese selbst vielleicht besser kontrollieren. Der Wohn- und Heizkostenzuschuss aus dem Frühjahr und der nächste, der im Herbst beschlossen werden wird, hat nichts mit dem geförderten Wohnbau zu tun. Diese sind einzig und allein an Einkommensgrenzen gekoppelt. Egal ob jemand im Eigentum oder zur Miete lebt. Egal ob jemand in einem Haus oder einer Wohnung wohnt. Egal ob man seine eigenen vier Wände mit Gas, Öl, Holz oder Nahwärme heizt. Den ersten Wohn- und Heizkostenzuschuss im Frühjahr haben mehr als 350.000 Haushalte abgeholt. Und während der erste Wohn- und Heizkostenzuschuss bewusst als schnelle Abfederungsmaßnahme breiter gefasst war, wird der nächste gezielt dem unteren Einkommensdrittel zugutekommen – nämlich jenen, die am dringendsten Unterstützung benötigen. Wenn Hergovich das anders sieht, ist es schade – wir müssen es aber zur Kenntnis nehmen. Es ist nicht verständlich, warum er zum wiederholten Mal mit bewussten Falschmeldungen hausieren geht“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner, der weiters betont: „Außerdem sei ihm eine Seite ans Herz gelegt: Unter www.noe-wohnbau.at/wohnungssuche finden sich alle geförderten Wohnungen, die gerade verfügbar sind. Dann muss er beim nächsten Mal für seine Aussendung nicht auf private Wohnungsvermieterinnen und -vermieter verweisen. Zu seinem frei erfundenen Wohnbaustopp wurde darüber hinaus bereits alles gesagt.“

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich – Die Niederösterreich-Partei

Thomas Brunner

Pressesprecher & Pressereferent

0660/2504705

thomas.brunner @ vpnoe.at