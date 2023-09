Wiener Naturschutzbericht 2023: Wien setzt auf zukunftsorientierte Klimastrategien

Czernohorszky: „Erhaltung und Erneuerung von Grünflächen verbessert Kleinklima und stärkt die Artenvielfalt!“

Wien (OTS) - In Zeiten, in denen Städte umweltfreundlicher werden wollen, zeigt Wien wie es geht. Der jährlich erscheinende Naturschutzbericht veranschaulicht die umfassenden Initiativen und Aktionspläne der Stadt Wien, um ihr grünes Erbe zu schützen und auszubauen. Mit Aktionen wie der „Wiener Wald- und Wiesen-Charta“ und dem Aktionsplan zum Artenschutz positioniert sich Wien an der Spitze des städtischen Naturschutzes und der Klimaaktivitäten in Europa.

„Die Charta ist ein Versprechen für den Artenschutz und symbolisiert unsere Entschlossenheit als Stadt Wien im Kampf gegen die Klimakrise. Die Erhaltung, Ergänzung und Erneuerung von Wäldern, Grünflächen und Gewässern geht Hand in Hand mit einer Verbesserung des Kleinklimas und steigert die Lebensqualität in unserer Stadt“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Über 800 geschützte Arten und 431 Naturdenkmäler in Wien

Beeindruckend: 34 Prozent der Fläche Wiens steht unter Naturschutz – 40 Prozent, wenn man den städtischen Teil des Biosphärenparks Wienerwald miteinbezieht. Über 800 geschützte Arten und 431 Naturdenkmäler machen Wien zu einem Vorzeigebeispiel, in dem die wichtigen Grün- und Lebensräume auch unter dem Vorzeichen der Klimaerwärmung gedeihen können.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an einem klimaneutralen Wien 2040. Wir setzen alles daran, CO2 zu reduzieren. Das schaffen wir unter anderem durch Initiativen wie das "Netzwerk Natur II", bei dem Naturwiesen und Blühflächen gefördert werden, um Wildbienen, Schmetterlinge und andere Tiere zu schützen. Auch der Erhalt und Ausbau von Waldflächen und die Wiener Strategie zur Pestizidminimierung helfen uns unser Ziel zu erreichen. So können wir den nächsten Generationen guten Gewissens eine ökologisch intakte Stadt hinterlassen“, so Czernohorszky.

Diese Ambition wird von Michael Kienesberger, Abteilungsleiter der Stadt Wien Umweltschutz, geteilt: „Unsere Aktionen heute gestalten das morgige Wien. Umweltschutz ist unser Versprechen für ein gesundes und grünes Morgen. Dieses Versprechen halten wir als Magistratsabteilung seit 50 Jahren ein und werden das auch weiterhin tun. Ein rundes Jubiläum, das uns stolz in die Vergangenheit und Zukunft blicken lässt.“

Innovative Ideen wie das „Wiener Wäldchen“

Mit innovativen Ideen, wie dem Pflanzen des Wiener Wäldchens mit Schulklassen auf 280 m² Wiese im Stefan-Weber Park soll Klimaschutz in Wien begeistern und zum Mitmachen animieren. Es gibt verschiedene Naturschutzprojekte und Aktionen in Wien, in denen sowohl Unternehmen als auch SchülerInnen und Freiwillige sich engagieren können. 2022 haben die Stadt Wien und der Biosphärenpark Wienerwald in mehreren Projekten kooperiert, darunter auch zum Tag der Artenvielfalt. Mehr Informationen dazu gibt es hier: https://www.wien.gv.at/umweltschutz/umweltbildung/

Näheres zur Wiener Wald- und Wiesen-Charta, sowie dem Aktionsplan Artenvielfalt: https://shorturl.at/oCOUY

Naturschutzbericht 2023: https://www.wien.gv.at/spezial/naturschutzbericht/

