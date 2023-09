1. Wiener Bildungsfestival mit vielfältigem Programm

Wien (OTS) - Das 1. Wiener Bildungsfestival findet am 6.Oktober im Erste Bank Campus Wien statt. Es wird vom Hub for Education Innovation Vienna (HEIV) veranstaltet und von der Stadt Wien gefördert.

Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierten der Initiator der Veranstaltung, Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und die Leiterin von EdTech Austria, Julia Pichler, heute Highlights aus dem vielfältigen Programm.

60 Vortragende, 40 Projekte, 30 Workshops und viel Vernetzung

Das Festival hat zwei inhaltliche Schwerpunkte: einerseits Bildungsinnovationen aus anderen europäischen Ländern als Inspiration für die Implementierung im Wiener Bildungssystem. Andererseits bereits umgesetzte, „Best Practices“ aus dem österreichischen Bildungsbereich, die vor den Vorhang geholt werden.

Das Ziel der Veranstaltung ist es, die Vernetzung der Akteur*innen im Bildungssystem in Form von Keynotes, Workshops, Diskussionen und Präsentationen zu stärken. Insgesamt werden am Erste Bank Campus 60 Vortragende präsentieren, über 40 Projekte vorgestellt werden und mehr als 30 Workshops stattfinden.

„Die Welt dreht sich schneller als das Bildungssystem. Wir müssen als Gesellschaft sicherstellen, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen in ihrer Entfaltung begleiten, um sie auf ein selbstbestimmtes Leben vorzubereiten. Das Ziel des Wiener Bildungsfestivals ist es, den Wissensaustausch über Bildungsinnovationen zu fördern und engagierte, innovationsaffine Akteur*innen im Bildungsbereich miteinander zu vernetzen“, sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Die Leiterin von EdTech Austria, Julia Pichler, die selbst einen Workshop am 1. Wiener Bildungsfestival leiten wird, ergänzt: „Es passiert viel Innovatives in unseren Schulen, und ich freue mich sehr, dass diese Projekte und Initiativen beim Bildungsfestival vor den Vorhang geholt werden. Gleichzeitig bin ich auf die Einblicke in die internationale Bildungslandschaft gespannt und freue mich darauf, durch den Blick über den Tellerrand den eigenen Horizont erweitern zu können.“

Keynote von Schulleiter Max Haimendorf aus London

Mit Spannung erwartet wird der Keynote-Impulsvortrag von Max Haimendorf, dem Schulleiter der King Solomon Academy in London. Er wird seine Erfahrungen bei der Transformation einer ehemaligen Brennpunktschule in London zu einer der besten Schulen Englands mit den Besucher*innen des Festivals teilen. Mit dieser Keynote wird das Festival um 13 Uhr auch offiziell eröffnet.



Internationale Innovationen präsentieren sich am 1. Wiener Bildungsfestival

Neben der King Solomon Academy London werden sich auch noch weitere Initiativen und Einrichtungen aus dem Ausland am 1. Wiener Bildungsfestival präsentieren, wie zum Beispiel Mikka Neuvonen, der Leiter des Helsinki Education Hub aus Finnland. Als weiteres internationales Highlight können sich Besucher*innen des 1. Wiener Bildungsfestival auf das Projekt „ESCUELA DE PEQUEÑ@S CIENTÍFIC@S ESPICIENCIA“ aus Spanien freuen, das die wissenschaftliche und technologische Kompetenz - besonders bei Mädchen – fördert und sie für technische Berufe begeistert. Auch Best Practices aus dem deutschsprachigen Raum werden vorgestellt, wie zum Beispiel die EdTech Lösung eddilake. Diese ermöglicht Schülerinnen und Schülern einen spielerischen Zugang zu digitale Medien und fördert den verantwortungsvollen Umgang mit Facebook, Instagram & Co..



Vorhang auf für innovative Bildungsprojekte aus Österreich

Auch im österreichischen Bildungssystem werden bereits heute Bildungsinnovation angewendet. Jene Akteur*innen bestmöglich zu vernetzen und die vielfältigen Projekte entsprechend Vorhang zu holen, ist eine der Hauptaufgaben des 1. Wiener Bildungsfestivals.

Dazu zählen etwa Projekte wie SchuBu, das interaktive Schulbuch, Studyly, Jedes Kind stärken, Culture School, oder die Moonshot Pirates.

Ebenso präsentieren sich mehrere Anbieter aus der Elementarpädagogik und dem Schulwesen, wie etwa die Kinderfreunde, Kinder in Wien, die St. Nikolausstiftung oder die Wiener Open School.

Auch Initiativen der Stadt Wien wie RESPEKT-Gemeinsam stärker, die Wiener Bildungschancen, die Wiener Sommerdeutschkurse, der Wiener Finanzführerschein oder die Summer City Camps werden bei der Veranstaltung vertreten sein.

Festival bei Erstaustragung ausverkauft

Das Interesse an Bildungsinnovationen ist jedenfalls sehr groß, war die Premiere der Bildungsveranstaltung mit einer Maximal-Kapazität von 500 Besucher*innen doch binnen kürzester Zeit ausverkauft. Wer kein Ticket mehr ergattern konnte, kann sich über den Newsletter des Bildungsfestivals auf der unten angeführten Website registrieren und bekommt im Nachgang zum Bildungsfestival Videos und Inhalte des Festivals per Mail zugesandt.

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr blickt dem Event mit Vorfreude entgegen: „Ich bin froh und stolz, dass die Organisator*innen in kurzer Zeit ein derartig breites und qualitativ hochwertiges Programm zusammenstellen konnten. Das Wiener Bildungsfestival soll und wird ein Fixpunkt in der Wiener Bildungslandschaft und eine Inspirationsquelle für alle Teilnehmer*innen sein. Die Tatsache, dass das Bildungsfestival bei seiner Premiere gleich ausverkauft ist, zeigt den enormen Stellenwert des Themas Bildung in unserer Gesellschaft!“

Julia Pichler ergänzt: „Ich bin begeistert darüber, dass ein Großteil der Teilnehmer*innen Pädagog*innen sein werden. Ihre Anwesenheit unterstreicht, dass die Zukunft der Bildung in Wien von engagierten Pädagog*innen mitgestaltet wird, die bereit sind, neue Wege zu gehen und das Beste für Kinder und Jugendliche zu erreichen.“

Das detaillierte Programm ist unter https://www.bildungsfestival.at/ einzusehen.



1. Wiener Bildungsfestival



Freitag, 6. Oktober 2023 ab 12.00 Uhr am Erste Campus (Eröffnung: 13.00 Uhr, Ende 18.00 Uhr).



Das Wiener Bildungsfestival ist der Ort, an dem Vertreter* innen aus dem Bildungsbereich, Betroffene und Entscheidungsträger*innen zusammenkommen, sich vernetzen, sich austauschen und gemeinsam Antworten auf wesentliche Herausforderungen im Bildungssystem erarbeiten



Das Event findet unter der Schirmherrschaft von Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr statt und wird durch die Stadt Wien gefördert. Veranstalter ist der Hub for Education Innovation Vienna (HEIV). Zentrale Kooperationspartner sind die ERSTE Stiftung, die ERSTE Group und die MEGA Bildungsstiftung. Zudem sind eine Vielzahl von Organisationen Mitveranstalter*innen des Festivals, z.B. die Bildungsdirektion Wien, die PH Wien, Ed Tech Next oder der Helsinki Education Hub.



EdTech Austria bringt EdTechs, Anwender*innen und Forschungseinrichtungen zusammen. Dadurch wird ermöglicht, dass neue Bildungstechnologien entwickelt, erprobt und validiert werden können. EdTech Austria ist eine Initiative von Innovation Salzburg, Wirtschaftskammer Österreich, Land Salzburg und Wirtschaftskammer Salzburg und ist bei Innovation Salzburg angesiedelt.

