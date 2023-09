„Sport am Sonntag“ über den Machtkampf im ÖOC

Am 24. September um 18.00 Uhr in ORF 1 mit Christina Schweinberger live im Studio

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 24. September 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Machtkampf im ÖOC

Wahlchaos, Strafanzeige, Spekulationsvorwürfe – das Österreichische Olympische Comité kommt nicht aus den Schlagzeilen.

Sepp Straka – Österreichs Golf-Ass vor seinem Ryder-Cup-Debüt Der Golfprofi über sein erfolgreichstes Jahr, das Prestige-Duell USA gegen Europa und warum Marko Arnautovic sein Lieblingssportler ist.

Alexandri-Schwestern – Drillinge als Medaillengaranten

Anna Maria, Eirini und Vasiliki Alexandri haben sich im Synchronschwimmen einen Namen gemacht. Den Weltmeisterinnen und mehrfachen Medaillengewinnerinnen fehlt nur noch olympisches Edelmetall.

Christina Schweinberger – Der Rad-Shootingstar live im Studio

Nach WM-Bronze holte Christina Schweinberger auch bei der EM die Bronze-Medaille.

