NOVOMATIC und die Römerstadt Carnuntum feiern 1.000.000 Besucher im Rahmen der gemeinsamen Kooperation

Gumpoldskirchen (OTS) - Bei strahlendem Wetter wurde am vergangenen Samstag das Römerfest in der Römerstadt Carnuntum erfolgreich eröffnet. NOVOMATIC, als langjähriger Partner von Carnuntum, freut sich über 10.000 Besucher, die am Wochenende auf dem historischen Gelände begrüßt wurden.

Am Samstag begann das zweitägige Römerfest in der niederösterreichischen Römerstadt Carnuntum, welches den Besuchern eine historische Zeitreise in das Römische Imperium ermöglichte. NOVOMATIC ist bereits seit sieben Jahren Kooperationspartner der weltweit einzigartigen kulturellen Institution, in der original römische Häuser am geschichtlichen Standort wiedererrichtet wurden. Gemeinsam mit Legionären, Gladiatoren und Handwerkern vermittelte das Römerfest den Besuchern ein einmaliges Gefühl für das Leben vor rund 2.000 Jahren.

Kooperationen im Kulturbereich sind seit jeher Teil der unternehmerischen Verantwortung von NOVOMATIC. Daher pflegt das Unternehmen bestehende Partnerschaften über viele Jahre und leistet damit einen nachhaltigen Beitrag für die österreichische Kunst- und Kulturlandschaft, wie auch für den Erhalt der römischen Ausgrabungsstätte. „Auch die Förderung von Kulturinitiativen ist NOVOMATIC im Rahmen des ESG-Engagements ein wichtiges Anliegen. Daher unterstützen wir als niederösterreichischer Leitbetrieb insbesondere regionale Partner, die sich für den Erhalt des kulturellen Erbes in Österreich einsetzen“, betont NOVOMATIC-Prokurist Mag. Stefan Krenn.

KommR Dr. Markus Wachter, Geschäftsführer der Römerstadt Carnuntum, hebt hervor: „Wir können seit Jahren auf die Firma NOVOMATIC als zuverlässigen Partner vertrauen, seit 2022 ist man als Teil des österreichischen Donaulimes auch UNESCO Weltkulturerbe. Diese höchsten Ehren zeigen schon, dass es sich hier um ein langfristiges Projekt handelt, in dem vertrauensvollen Partner ein unerlässliches Fundament für ambitionierte Umsetzungen sind.“

Geschichtlich nimmt Carnuntum eine besondere Stellung ein. Als militärisch wichtige Lage zur Grenzsicherung und der Nähe zu großen Handelsrouten entwickelte sich Carnuntum zur Hauptstadt der Provinz Oberpannonien mit rund 50.000 Einwohnern. Schmuckgegenstände, Skulpturen und Fragmente prächtiger Wandmalereien zeugen noch heute vom Wohlstand im antiken Carnuntum.

Nähere Informationen finden Sie unter www.carnuntum.at

