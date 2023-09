ORF-„Pressestunde“ mit Johannes Rauch, BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Die Grünen

Am 24. September um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Gesundheitsminister Johannes Rauch ringt mit den Ländern um die Finanzierung des Gesundheitssystems. Beim Finanzausgleich soll nicht weniger als eine „Gesamtreform“ herauskommen. Wie kann die Finanzierung gelingen? Was bedeuten die Pläne für die Patientinnen und Patienten? In allen Bundesländern müssen Spitalsbetten gesperrt werden – meist wegen Personalmangels. Wie können Gesundheitsberufe attraktiver gestaltet werden? Die Teuerung liegt noch immer auf einem viel zu hohen Niveau. Sie lag im August bei 7,4 Prozent. Wie kann die Regierung die Folgen abfedern? Wann ist Besserung in Sicht? Spätestens im Herbst 2024 wird wieder gewählt. Welche Projekte kann die Koalition zwischen ÖVP und Grünen jetzt noch umsetzen? Was plant Gesundheitsminister Johannes Rauch?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 24. September 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Hubert Patterer

„Kleine Zeitung“

und

Helma Poschner

ORF

