„Bürgeranwalt“: Lärmbelästigung durch Fußballplatz?

Am 23. September um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 23. September 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Lärmbelästigung durch Fußballplatz?

Ein Trainingsplatz des SV Langenzersdorf, der an ein Wohngebiet grenzt, sorgt bei einigen Anrainerinnen und Anrainern für Ärger. Sie beschweren sich bei Volksanwältin Gaby Schwarz darüber, dass es dort bis in die Nacht laut sei und sie durch Lichtemissionen gestört würden. Ihre Forderung: eingeschränkte Nutzungszeiten, ein Lärmschutzwall und Verkehrsberuhigung auf dem Zufahrtsweg.

Nachgefragt: Ist Hühnerhaltung im Wohngebiet erlaubt?

Der Lärm von 40 Hühnern und vier Hähnen ihres Nachbarn in der Gemeinde Sommerein stört Angela P. massiv. Nutztierhaltung im Wohngebiet sei doch verboten. Da Gespräche mit dem Eigentümer der Hühner zu keiner Lösung führten und die Gemeinde aus ihrer Sicht zu zögerlich agierte, hat sie Volksanwältin Gaby Schwarz kontaktiert. Was hat sich seit einer Diskussion im „Bürgeranwalt“-Studio getan?

Fristlos entlassen

Rund um die Wiener Ärztekammer gibt es derzeit zahlreiche Querelen. Die ehemalige ärztliche Leiterin des Ärztefunkdienstes machte ihrem Ärger darüber Luft, schrieb auf Facebook eine Fabel und teilte ein Posting auf WhatsApp. Der Geschäftsführer des Ärztefunkdienstes erkannte darin unter anderem erhebliche Ehrverletzungen gegen den Dienstgeber. Die Folge: Die fristlose Entlassung. Ist diese Maßnahme zurecht erfolgt?

Nachgefragt: Umstrittenes Bauprojekt am Attersee

Eigentümer von Apartments am Malerhügel in Abtsdorf haben Anfang 2020 in „Bürgeranwalt“ ihr Problem dargestellt. Der angeblich unverbaubare Blick zum See sei durch eine Änderung im Bebauungsplan bedroht. Ein geplanter Neubau würde ihr Eigentum entwerten. Mittlerweile gibt es eine gute Lösung für die Beschwerdeführer.

