BIO AUSTRIA: EU-Bio-Tag am 23. September streicht Bedeutung von Bio heraus

Mit Bio-Landwirtschaft als Schlüsselinstrument zur Ökologisierung der Lebensmittel- und Landwirtschaft; Dank an Biobäuerinnen und Biobauern für ihren Einsatz

Wien (OTS) - "Heute wollen wir einerseits unsere vielen Biobäuerinnen und Biobauern hochleben lassen, und andererseits das Bewusstsein für den Zusammenhang von Lebensmittelanbau, Konsumverhalten und Umwelt weiter stärken", sagt BIO AUSTRIA Obfrau Barbara Riegler anlässlich des EU-Bio-Tages am 23. September. Der Bio-Verband BIO AUSTRIA verteilt dazu am 22. September köstliche und gesunde Bio-Snacks sowie "tierisch coole" Info-Flyer im Hauptbahnhof sowie im Westbahnhof in Wien. Angeliefert wird selbstverständlich umweltfreundlich mit dem BIO AUSTRIA Lastenfahrrad. "Die Verteilorte wurden bewusst in Bahnhöfen gewählt, weil sowohl Bio-Lebensmittel als auch das Verkehrsmittel Bahn ein wichtiger Beitrag zu mehr Umwelt- bzw. Klimaschutz sind", betont Barbara Riegler.

Bio nimmt Schlüsselrolle bei Ökologisierung ein

Durch einen verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen erbringt die Bio-Landwirtschaft zahlreiche Leistungen, die für die gesamte Gesellschaft von Bedeutung sind. So sorgt die biologische Landbewirtschaftung für saubere Luft, unbelastetes Wasser, den Erhalt von Biodiversität und langzeitfruchtbaren Böden. Darüber hinaus erfüllt Bio höchste Qualitätsstandards. "Aus diesem Grund nimmt Bio auch eine Schlüsselrolle in der Umsetzung der Ziele der EU-Kommission im Bereich der Ökologisierung der Land- und Lebensmittelwirtschaft ein", erklärt die BIO AUSTRIA Obfrau. Viele weitere Vorteile der biologischen Wirtschaftsweise sind in einer aktuellen von Greenpeace gemeinsam mit BIO AUSTRIA erstellten Broschüre nachzulesen. (Siehe Link unter Service)

Hintergrund

Der 23. September ist im vergangenen Jahr von EU-Parlament, EU-Kommission und dem Rat der Europäischen Union offiziell zum EU-Bio-Tag ausgerufen worden. Dieser Tag soll dazu beitragen, in der gesamten Europäischen Union das Bewusstsein für biologische Lebensmittel zu stärken. Gleichzeitig wird dadurch die Bedeutung von Bio in der Wertschöpfungskette und nicht zuletzt die Bio-Landwirtschaft als agrarpolitisches Instrument im Engagement gegen die globale Erwärmung hervorgehoben.

BIO Tage im Wiener Palmenhaus am 22. und 23. September

Anlässlich des EU-Bio-Tages wird auch in Wien gefeiert – und zwar am 22. und 23. September im Palmenhaus im Wiener Burggarten. Der Landesverband BIO AUSTRIA NÖ und Wien veranstaltet dort den Bio Genussmarkt mit Spezialitäten von Biohöfen aus der Region. Nähere Informationen dazu siehe Link weiter unten.

EU Organic Awards

Im Rahmen des EU-Bio Tages vergibt die EU-Kommission heuer zum zweiten Mal "EU Organic Awards" an besonders engangierte Bio-AkteurInnen in unterschiedlichen Bereichen. Es werden acht herausragende und innovative Beispiele in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Auf die Shortlist haben es auch heuer wieder Einreichungen aus Österreich geschafft. Die Preisverleihung findet am 25. September vormittags in Brüssel statt. Auf der offiziellen Website steht ein Live-Streaming zur Verfügung. (Siehe Link unter "Service" weiter unten)

Service:

Zur Broschüre von BIO AUSTRIA und Greenpeace:

https://www.ots.at/redirect/bio-austria3

Zu den BIO Tagen in Wien:

www.bio-austria.at/a/konsument/biotage/

Zur Seite der Europan Organic Awards:

https://www.ots.at/redirect/agriculture

Wir bedanken und bei der Firma Landgarten für die freundliche Unterstützung in Form der Bereitstellung köstlicher Bio-Snacks zur Verteilung.

Über BIO AUSTRIA:

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern. Zudem hat der Verband knapp 500 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at

Rückfragen & Kontakt:

BIO AUSTRIA

Markus Leithner, MSc.

Pressesprecher

+43 676 842 214 214

markus.leithner @ bio-austria.at