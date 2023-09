Wölbitsch ad Kleingartendeal: Gewaltiger Skandal im Dunstkreis der SPÖ steht im Raum

Umfassende Aufklärung und Transparenz erforderlich - Causa zieht weite Kreise in der Wiener SPÖ

Wien (OTS) - „Die aktuellen medialen Enthüllungen in der Causa rund um Kleingartendeals in der Donaustadt ziehen immer größere Kreise. Ein weiterer gewaltiger Skandal im Dunstkreis der Wiener SPÖ steht im Raum“, so Markus Wölbitsch, Klubobmann der Wiener Volkspartei, angesichts der aktuellen Recherchen von Ö1 und Wiener Zeitung.

So hätte laut Medienberichten nicht nur Bezirksvorsteher Nevrivy von der Umwidmung profitiert, sondern auch Gemeinderätin Astrid Rompolt, die Bezirksvorsteher-Stellvertreterin aus Mariahilf Julia Lessacher sowie die Nationalratsabgeordnete Petra Bayr - allesamt Politikerinnen und Politiker der Wiener SPÖ.

„Diese neuerlichen Vorwürfe bestätigen erneut die Vermutung, dass Teile der Wiener SPÖ die Stadt als ihr Eigentum betrachten, in der sie sich ungeniert selbst bedienen können“, so Wölbitsch weiter. Es müsse endlich Schluss sein mit dem altbekannten Mauern der Wiener SPÖ. Dieser offensichtliche Skandal dürfe nicht weiter unter den Teppich gekehrt werden. Die Wiener SPÖ und die Verantwortlichen in der Stadtregierung dürfen sich nicht wie bisher hinter Plattitüden verstecken, sondern müssen unverzüglich sämtliche Details in Zusammenhang mit diesem Verfahren offenlegen.

„Es muss aufgeklärt werden, ob die involvierten SPÖ-Politiker Einfluss auf das Umwidmungsverfahren genommen haben, um sich persönlich zu bereichern“, so Wölbitsch abschließend, der nun als ersten Schritt für eine umfassende Aufklärung eine entsprechende schriftliche Anfrage im Wiener Gemeinderat ankündigt.

