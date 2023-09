Computer Science-Expert*innen der FH Campus Wien mit Ars Docendi-Staatspreis 2023 ausgezeichnet

Wien (OTS) - Der LegalTech Hackathon, eine Kooperation zwischen dem Department Technik der FH Campus Wien und dem Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht der Universität Wien, wurde gestern in der Kategorie „Kooperative Lehr- und Arbeitsformen“ mit dem Ars Docendi-Staatspreis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ausgezeichnet.

Über die Auszeichnung freut sich das Lehrendenteam rund um Igor Miladinovic, Studiengangsleiter für Computer Science and Digital Communications sowie Software Design and Engineering: Sigrid Schefer-Wenzl, Heimo Hirner, Bernhard Taufner und Leon Freudenthaler. Von Seiten der Universität Wien war Institutsvorstand Nikolaus Forgó als Partner mit an Bord. „Die Auszeichnung macht uns sehr stolz, denn sie würdigt das Bestreben der FH Campus Wien, fachübergreifende Lehre und die Entwicklung innovativer Lehrkonzepte fest in den Studienalltag zu integrieren“, sagt der scheidende Vizerektor für Lehre und Internationales der FH Campus Wien, Arthur Mettinger.

LegalTech Hackathon: Projekt „Scanderstand“ macht juristische Inhalte einfach und barrierefrei zugänglich

Anfang Mai haben Studierende des Studiengangs Computer Science and Digital Communications der FH Campus Wien und des Juridicums der Universität Wien beim LegalTech Hackathon an IT-Lösungen gearbeitet, um juristische Inhalte schneller und leichter zugänglich zu machen. Die Teams waren gemischt aus Jurist*innen und Informatiker*innen. Eine Jury aus Legal Tech-Expert*innen und namhaften Unternehmen hat die Präsentationen der Studierenden bewertet. Den Hackathon für sich entschieden hat das Team „Scanderstand“, in dem mit Florian Bodner und Marlene Zoe Ruf zwei Studierende der FH Campus Wien vertreten waren. Die Gewinner*innen überzeugten mit einer App, mit deren Hilfe Texte per Handykamera eingescannt werden können. Die im gescannten Text vorhandenen Gesetzesverweise werden automatisch erkannt und die entsprechenden Gesetzestexte aus dem RIS (Rechtsinformationssystem des Bundes) geladen und angezeigt. Die Pro-Version bietet auch eine Übersetzung der Texte in andere Sprachen und/oder eine Darstellung in einfacher Sprache.

Staatspreis zeichnet jährlich exzellente Lehre aus

Um die große Bedeutung der Lehre im Wissenschaftssystem und die notwendige Kooperation im Bildungssektor hervorzuheben sowie die damit verbundene Qualitätsentwicklung in der Hochschullehre insgesamt zu unterstützen, wird vom Bildungsministerium jährlich gemeinsam mit der Universitätenkonferenz, der Fachhochschul-Konferenz, der Österreichischen Privatuniversitätenkonferenz, der Rektorinnen- und Rektorenkonferenz der österreichischen Pädagogischen Hochschulen und der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft der „Ars Docendi-Staatspreis für exzellente Lehre“ verliehen.

