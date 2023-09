Freizeit mit Demenz: FSW-Demenzbus macht Halt im Tiergarten Schönbrunn

Giraffen, Löwen, Pandas und Co. wurden im Rahmen einer demenzfreundlichen Führung besucht

Wien (OTS) - An drei Tagen tourt der Demenzbus des Fonds Soziales Wien (FSW) durch Wien und will rund um den Welt-Alzheimertag am 21. September die öffentliche Wahrnehmung zum Thema Demenz steigern und Demenz als Diagnose aus der Tabuzone holen. Mitarbeiter:innen des FSW-Kund:innenservices informieren zu den vielfältigen Leistungsangeboten. Heute steht der FSW-Demenzbus noch bis 15 Uhr im Tiergarten Schönbrunn.

„Der Tiergarten Schönbrunn ist nicht nur ein Fixpunkt für Tourist:innen, sondern auch beliebtes Ausflugsziel für Wiener:innen. Deshalb finde ich es großartig, dass der Demenzbus heute hier hält und aktiv zu Demenz informiert. Gleichzeitig wird ein wichtiges Zeichen gesetzt, dass die Diagnose Demenz kein Widerspruch zur aktiven Freizeitgestaltung sein darf“, betont Sozialstadtrat Peter Hacker beim Besuch.

Insgesamt 20 Bewohner:innen mit Demenz-Diagnose der Häuser zum Leben haben heute an einer exklusiven Führung im Tiergarten Schönbrunn teilgenommen. Dazu Heinz Stieb, Bereichsleiter, Pflege und Interdisziplinäre Betreuung der Häuser zum Leben: „Die Stadt und der Fonds Soziales Wien investieren sehr viel für Menschen mit einer Demenz-Diagnose. Die Häuser zum Leben und die Pensionist:innenklubs für die Stadt Wien sind dabei ein wichtiger und zuverlässiger Partner.“

Zoopädagogin Dr. Martina Heiderer hat die Bewohner:innen und deren Begleitpersonen durch den Zoo geführt: „Der Tiergarten Schönbrunn ist ein Ort der Erholung und Bildung – für alle. Im Rahmen spezieller Führungen konnten wir heute auch Menschen mit Demenz und Vergesslichkeit einen erlebnisreichen Zoobesuch bieten.“ Bei den Führungen wurden große Tiere besucht, die man gut sehen kann, die sich meist nicht schnell bewegen und die barrierefrei erreicht werden können - z.B. Giraffen, Große Pandas, Flusspferde, Löwen. Im Anschluss an die Führungen fand eine Reflexionsrunde mit den Besucher:innen statt, in der das Erlebte noch einmal besprochen und reflektiert wurde, eine wichtige Maßnahme bei Demenz.

„Eine Demenzdiagnose ist oftmals ein Schock für Betroffene und deren Bezugspersonen. Aktuell sind in Wien rund 30.000 Menschen von Demenz betroffen, 2050 werden es laut Schätzungen 60.000 Menschen sein. Deshalb ist es uns wichtig, auf vielseitige Weise auf das Thema aufmerksam zu machen, Betroffene und Bezugspersonen zu erreichen und zu informieren. Der Fonds Soziales Wien fördert eine Reihe von Unterstützungsleistungen – ob einen Besuch im Tageszentrum, die mehrstündige Alltagsbegleitung oder den Wechsel in ein Pflegewohnhaus - und sichert damit eine würdevolle Begleitung und Betreuung“, betont Peter Willroider, Abteilungsleiter im Fachbereich Pflege und Betreuung im FSW.

Der Demenzbus tourt noch bis morgen und lädt am Samstag zum gemeinsamen Tanzen mit der Brunnenpassage ein: https://www.fsw.at/p/demenzbus

