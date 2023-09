10. Bezirk: Rock’n Roll mit Pete Art am 23.9. im „Tivoli“

Wien (OTS) - „Nur gemeinsam sind wir stark“, betont der Wiener Rock’n Roll-Vokalist Pete Art, der mit der Gruppe „The Rock’n Roll Junkies“ am Samstag, 23. September, in Wien-Favoriten im Böhmischen Prater für einen guten Zweck musiziert. Das Benefiz-Konzert findet im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c) statt und fängt um 19.00 Uhr an.

Organisiert wird die Veranstaltung mit dem Motto „Favoritner Charity 2.0“ durch den Verein „Stadl tut gut“. Der Erlös des bunten Musik-Abends ist für „Mission:Possible“, eine betreute Wohngemeinschaft für Mädchen mit Traumatisierungen, bestimmt. Einlass: ab 17.00 Uhr. Karten sind an der „Tivoli“-Kasse um 35 Euro erhältlich. Infos: Telefon 0676/531 23 04 (Kulturverband Böhmischer Prater) bzw. E-Mail tivoliwien10@hotmail.com.

Pete Art präsentiert ein vielfältiges „Best Of“-Programm. Neben Rock’n Roll sind Pop, Schlager und Austro-Pop zu hören. Der für seine mitreißende Bühnen-Show bekannte Sänger hat schon mehrere CDs veröffentlicht, darunter die Alben „Echta Rock’n Roi“ sowie „Austro Pop’n Roll“.

Im Internet sind detaillierte Angaben über den stimmgewaltigen Künstler nachlesbar: www.pete-art.at

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater:

www.boehmischer-prater.com

Wohngemeinschaft „Mission:Possible“:

www.missionpossible.at

Verein „Stadl tut gut“:

www.stadltutgut.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

