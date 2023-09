Neues Wohnprojekt in Atzgersdorf: Value One feiert Dachgleiche von Projekt KULT23

Wien (OTS) - Inmitten von Atzgersdorf, einem aufstrebenden Bezirk Wiens, entsteht mit KULT23 ein neues Zeichen für urbanes und nachhaltiges Wohnen. Das Projekt erreicht einen wichtigen Meilenstein: Am Donnerstag, 21.9. feiert Value One die Dachgleiche.

Walter Hammertinger, Chief Development Officer (CDO) der Value One, erklärt: „KULT23 ist mehr als ein Bauvorhaben. Es repräsentiert unser Engagement für qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Wohnraum in Wien. Selbst angesichts aktueller Marktherausforderungen bleiben wir konsequent bei unserer Vision.“

Überblick über das Projekt KULT23:

39 hochwertige Eigentumswohnungen

23 moderne Stellplätze

7 eindrucksvolle Obergeschosse

Großzügige Eigengärten sowie ein einladender Gemeinschaftsgarten

Nachhaltige Technologie: Einsatz von Erdwärme sowohl für Kühlung als auch Heizung

Geplante Fertigstellung: Sommer 2024

Nachhaltigkeit wird gelebt

KULT23 ist ein weiteres Zeugnis für das Engagement von Value One im Bereich des nachhaltigen Wohnbaus. Dank Erdwärme zeigt das Gebäude Umweltbewusstsein. Es symbolisiert nicht nur modernes Wohnen, sondern auch ein zukunftsorientiertes und umweltfreundliches Zuhause.

Grünes Wohnen im vielfältigen Atzgersdorfs

Atzgersdorf ist geprägt von einer dynamischen Kombination aus Kultur, Sport, Bildung und Freizeit. KULT23 bringt eine weitere Dimension in dieses Viertel – sowohl durch seine Architektur als auch durch die großzügigen Grünflächen. Die Eigengärten bieten individuellen Raum, während der Gemeinschaftsgarten ein Ort der Begegnung und des sozialen Austauschs wird.

Engagement und Qualität im Bauwesen

„Herausfordernde Zeiten offenbaren die wahre Qualität eines Unternehmens. Wir sind stolz darauf, den Bau von KULT23 trotz nicht einfacher wirtschaftlicher Rahmenbedingungen reibungslos und unfallfrei voranzutreiben“, sagt Jürgen Steininger, Geschäftsführer der Baufirma Gebrüder Haider, die KULT23 bauen.

Die kommende Dachgleichenfeier ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Projekts. Besonders freut uns die Anwesenheit der Bezirksrätin Elisabeth Kamper (SPÖ), die die Bedeutung von KULT23 für Atzgersdorf hervorhebt.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Digital Solutions arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter:innen an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro in fünf europäischen Ländern realisiert. Unter Berücksichtigung unserer ESG-Strategie werden außergewöhnliche Lebensräume gestaltet und für kommende Generationen erhalten. Aktuell leben und arbeiten mehr als 7.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

Mehr Infos unter: Kult23 Projektinfos

