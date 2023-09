dpa stärkt Tech-Berichterstattung aus den USA (FOTO)

Berlin (ots) - Künstliche Intelligenz breitet sich in rasendem Tempo in nahezu allen Lebensbereichen aus. Die entscheidenden Impulse der Entwicklung kommen aus den USA. In der dpa-Berichterstattung spielen Technologie-Themen bereits jetzt eine große Rolle, ab Oktober stärkt die Nachrichtenagentur dieses Feld weiter: Digitalreporter Andrej Sokolow (52) wechselt aus der Berliner Redaktion an die US-Westküste, um von dort direkt multimedial über die Entwicklungen der Tech-Konzerne und deren Folgen zu berichten.

Sokolow ist anerkannter und bestens vernetzter Fachmann für Digitalthemen. Seit fast zwei Jahrzehnten schreibt er für die dpa darüber, wie technologischer Wandel die Welt verändert. dpa-Chefredakteur Sven Gösmann zur Personalie: "Artificial Intelligence ist für die digitalisierte Gesellschaft, was die Dampfmaschine für die Industrialisierung war. Diese Entwicklung an einem zentralen Ort der technischen Revolution zu begleiten ist für unsere Tech-Berichterstattung zentral. Mit Andrej Sokolow übernimmt einer der kundigsten und bestinformierten Techjournalisten Deutschlands diesen wichtigen Posten."

Sokolow arbeitet seit 1992 für die dpa, unter anderem im Büro Moskau und in der Netzwelt-Redaktion. Seit 2020 ist er Digitalfachreporter im dpa-Wirtschafstressort. In seiner neuen Rolle wird er weiter eng mit Christoph Dernbach, dpa-Chefkorrespondent Digitales in der Berliner Zentralredaktion, zusammenarbeiten.

