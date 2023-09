Webinar: Rheuma – was gibt's Neues?

Kostenloses Webinar am 12. Oktober für Betroffene und Interessierte

Wien (OTS) - Anlässlich des Welt-Rheumatages lädt die österreichische Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation in Kooperation mit der Rheumaliga zum Webinar: 12. Oktober, von 12-13.30 Uhr. In dieser Zeit können Betroffene und Angehörige mit namhaften Experten diskutieren und Fragen stellen. Zu Beginn spricht Prim. Ao. Univ. Prof. Dr. Kurt Redlich, Vorstand der Abt. für Rheumatologie in der Klinik Wien-Hietzing, über "Neues in der Rheumatologie", anschließend erläutert Univ. Prof. Dr. Marcus Köller, Leiter der Abt. für Rheumatologie in der Klinik Wien-Favoriten, in seinem Vortrag "Auf die Kraft kommt's an: Rheuma & Muskulatur" inwiefern Betroffene von Kraft- oder Ausdauertraining profitieren. Ob Menschen mit rheumatologischen Erkrankungen ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen haben und was kann man dagegen tun kann, erfahren die Zuseher:innen von Prim. Univ. Prof. MR Dr. Peter Fasching, Leiter der Abt. für Rheumatologie an der Klinik Wien-Ottakring. Auch die Präsidentin der Rheumaliga, Gertraud Schaffer, informiert über die Unterstützung der Selbsthilfegruppe und gibt nützliche Tipps für Betroffene. Die Teilnahme ist kostenlos.

Zugangslink: https://bit.ly/Rheuma2023

