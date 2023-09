E-Card-Lösung für Ärzt:innen und Apotheken im Netz der BBOÖ

Der BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH ist ein weiterer großer Meilenstein gelungen, denn E-Card-Lösungen für Ärzt:innen und Apotheken wurden in ihrem Netz integriert.

Linz (OTS) - Glasfaserlösungen für Ärzt:innen und Apotheken werden nicht zuletzt deshalb immer wichtiger, weil E-Rezepte auf dem Vormarsch sind und die E-Card somit an noch größerer Bedeutung gewinnt. Für Ärzt:innen und Apotheken ist nun eine solche Glasfaserlösung für die E-Card im Netz der BBOÖ verfügbar.

Dieses Angebot war bis zum jetzigen Zeitpunkt nur im sehr langsamen DSL-Netz verfügbar. Nun ist der zukunftsweisende Dienst bei zwei Anbietern im Glasfasernetz der BBOÖ verfügbar: Infotech und spusu bieten die Glasfaserlösungen an. „Fast 27.000 Kund:innen nutzen unser Netz bereits aktiv für Internet, TV und Telefonie und es werden täglich mehr. Dass wir nun für Ärzt:innen und Apotheken eine Glasfaserlösung für die E-Card anbieten können, und das gleich bei zwei unserer Internet-Anbieter, ist für das Gesundheitswesen in unserem Versorgungsgebiet essentiell und bestärkt uns in unserem Tun“, so Thomas Matthey, kaufmännischer Geschäftsführer der BBOÖ.

Dass Endkund:innen ihren Internet-Anbieter aus dem Partnernetzwerk der BBOÖ frei wählen können, fördert individuelle Kundenlösungen und bedeutet große Flexibilität. Die BBOÖ arbeitet stetig daran, das Angebot an Internet-Anbietern noch weiter auszubauen. Mit dem Glasfaserinternet der BBOÖ sind die Kund:innen somit schon heute für die digitale Zukunft gerüstet. Auf bbooe.at finden alle Interessierten einen Überblick über die Angebote der Internet-Anbieter. Auf der Website können diese auch direkt ihre Glasfaser-Infrastruktur bestellen.

