Stocker: „Leistungen von Polizisten schlechtzureden, ist eines Landeshauptfrau-Stellvertreters unwürdig“

Eine Partei, die den schlechtesten Innenminister der zweiten Republik gestellt hat, sollte mit solchen Äußerungen vorsichtig sein

Wien (OTS) - „Der Landeshauptfrau-Stellvertreter Landbauer muss sich langsam in seine neue Rolle einfinden. Polizistinnen und Polizisten zu beschimpfen und ihre Leistungen madig zu machen, ist eines Landeshauptfrau-Stellvertreters unwürdig. Denn der Personalstand der Polizei ist auf einem Höchststand – und das ist ein Faktum und ein Verdienst der beiden letzten Innenminister – Karl Nehammer und Gerhard Karner“, betont der Generalsekretär und Sicherheitssprecher der Volkspartei, Christian Stocker.



„Karl Nehammer war es, der den Scherbenhaufen, den Kickl im Innenministerium hinterlassen hatte, zusammengekehrt hat. An der Bilanz kann man sehen, was sachliche Arbeit von populistischen Forderungen á la Herbert Kickl unterscheidet. Bundesminister Karner hat es geschafft, die illegale Migration konsequent zu bekämpfen. Denn im Unterschied zu Italien, Deutschland, Frankreich oder dem Rest Europas sind die Asylstatistiken in Österreich rückläufig. Der Vergleich macht sicher: Gerhard Karner ist mit seinem unermüdlichen Einsatz sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene ein sehr erfolgreicher Minister, während Kickl auf allen Ebenen versagt hat und das BVT zerschlagen hat“, so Stocker abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/