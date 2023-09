FPÖ – Nepp: GIS-Landesabgabe muss sofort gestrichen werden

Wien soll sich Niederösterreich zum Vorbild nehmen

Wien (OTS) - „Der rot-pinke Streit um die Abschaffung der GIS Landesabgabe ist unwürdig. Der Räuber Rathausplatz SPÖ-Bürgermeister Ludwig nutzt weiterhin jede Möglichkeit, den Wienerinnen und Wienern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die NEOS sind auch in diesem Fall nicht in der Lage, sich durchzusetzen und fallen einmal mehr um. Für die FPÖ ist klar: diese GIS-Landesabgabe ist umgehend und ersatzlos zu streichen. Niederösterreich mit einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung, ist diesen Schritt bereits gegangen“, so der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

