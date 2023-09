INTERNETOFFENSIVE ÖSTERREICH begrüßt Startschuss für KI-Servicestelle des Bundes

Wien (OTS) -

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und digitaler Transformation steigt Wirtschaftsleistung für Österreich bis 2030 um 100 Milliarden Euro

Aufklärungsarbeit über KI für Bürger:innen, Wirtschaft und vor allem KMUs nachhaltiger als Regulierung und Strafe

Ethische Leitlinien für den Umgang mit KI dringend gefordert - Digitalindustrie will und kann dazu substanziellen Beitrag leisten

Der Branchenverband der Digitalwirtschaft in Österreich, die INTERNETOFFENSIVE ÖSTERREICH (IOÖ), begrüßt den heute von der Bundesregierung beschlossenen Aufbau einer KI-Servicestelle bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH: „ Die Technologie der sogenannten Künstlichen Intelligenz braucht dringend für Bürger:innen und Unternehmen eine umfassende Wissens- und Orientierungshilfe um mit dieser neuen Form der digitalen Disruption umgehen zu lernen “, so die Präsidentin der IOÖ und Generaldirektorin von Siemens Österreich, Patricia Neumann.

„ Die KI-Servicestelle bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH kann hier für den Wirtschafts- und Lebensstandort Österreich die entscheidende Rolle als Dreh- und Angelpunkt des Wissens und des richtigen Umgangs mit KI werden. Die IOÖ unterstützt vom ersten Tag an diese Arbeit. Unser Angebot ist, die KI-Servicestelle bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH mit der weltweiten Expertise und Insights zu den aktuellsten Entwicklungen zu KI zu beliefern. Dieses Know How der führenden Digitalunternehmen soll damit Bürger:innen, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft für zukunftsweisende Entscheidungen in Bezug auf KI zur Verfügung stehen “, so Neumann.

Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz bringt bis 2030 bis zu 100 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistungssteigerung



" Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz haben einen nachweisbaren Effekt auf unsere Volkswirtschaft. Wenn Österreich zu den digitalen Champions wie Finnland, Dänemark, Schweden und den Niederlanden aufschließt, steigt unser BIP jährlich um bis zu 17,4 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung der produktiven Wirtschaftsleistung um 3,5%. Dies führt wiederum zu höheren Steuereinnahmen und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze ", betont Michael Zettel, Vorstand der INTERNETOFFENSIVE ÖSTERREICH und Country Managing Director von Accenture Österreich.

KI wird nach Schätzung der IOÖ in den kommenden Jahren zu einem starken Wirtschaftswachstumsfaktor: Bis 2030 kann durch Investitionen in digitale Transformation und KI bis zu 100 Milliarden an Wirtschaftsleistung generiert werden, der jährliche Wachstumsanteil am BIP würden bei optimaler Chancenauswertung der Wirtschaft bis zu 3,5% Prozent betragen, zeigen Studien von Eco Austria sowie die Schätzungen der INTERNETOFFENSIVE ÖSTERREICH.

Quelle: https://ecoaustria.ac.at/vwl-effekte-der-digitalisierung/

Die ethische Betrachtung der KI-Revolution gewinnt für die IOÖ an Bedeutung: " Für uns als Digitalwirtschaft ist es unerlässlich, dass ethische Richtlinien für den Einsatz von KI rasch zur Anwendung kommen, damit wir verantwortungsbewusst und rechtssicher diese wichtige digitale Revolution als Chance meistern und Gefahren abwenden können “, so Neumann. „ Wir stehen bereit, an dieser Entwicklung einen Beitrag zu leisten. “



