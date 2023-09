Einladung Online-PK am 27.09.23: Ermittlungen gegen Monsanto & Bayer nach Anzeige von GLOBAL 2000 wegen Falschinformation zu Glyphosat

Zulassung des Pestizids läuft am 15. Dezember 2023 aus, Kommission schlägt Wiederzulassung bis 2033 vor

Wien, Brüssel (OTS) - Seit vier Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien gegen den Agrarkonzern Bayer/Monsanto. Im Sommer 2019 hatte GLOBAL 2000 eine Anzeige gegen Monsanto eingebracht. In einer umfassenden Sachverhaltsdarstellung beschreibt die Umweltschutzorganisation, wie Monsanto-Mitarbeiter:innen – so der Verdacht – im vergangenen Zulassungsverfahren für Glyphosat Hinweise auf gesundheitsschädliche Effekte des Pestizids zurückgehalten oder falsch dargestellt haben.

Erstmals werden GLOBAL 2000 und PAN Europe bei einer Pressekonferenz am 27.09.23 öffentlich zeigen, wie die Falschdarstellungen in der vergangenen Risikobewertung Niederschlag fanden und neue Fakten präsentieren die darauf hinweisen, dass auch im gegenwärtigen Zulassungsverfahren Hinweise auf schwerwiegende Gesundheitsrisiken durch Glyphosat - insbesondere für Schwangere und Kleinkinder - zurückgehalten werden.

Bereits am 12. Oktober könnten die EU-Mitgliedstaaten über eine EU-weite Zulassung von Glyphosat bis 2033 entscheiden.



Details zur Pressekonferenz:

Wann? 27. September 2023, 9 Uhr

Wo? Online via Zoom (Link wird nach Anmeldung zugeschickt)

Ihre Gesprächspartner:innen:

Angeliki Lysimachou , PAN Europe, Leiterin der Abteilung Wissenschaft und Politik

, PAN Europe, Leiterin der Abteilung Wissenschaft und Politik Helmut Burtscher-Schaden , GLOBAL 2000 Umweltchemiker

, GLOBAL 2000 Umweltchemiker Josef Unterweger , Rechtsanwalt

, Rechtsanwalt N.N., International Society of Doctors for Environment (ISDE)



In Breakout-Rooms stehen im Anschluss Expert:innen aus Italien, Frankreich und Österreich für länderspezifische Fragen zur Verfügung.

Der gemeinsame Teil der PK wird auf englisch stattfinden, Presseunterlagen stehen auf deutsch zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und bitten um Ihre Anmeldung: presse@global2000.at

