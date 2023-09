Sery-Froschauer zu KI-Paket: Begrüßen Maßnahmen, die Bewusstseinsbildung, Vertrauen und Transparenz schaffen

KI ist gekommen, um zu bleiben - Betriebe jetzt rasch und bestmöglich auf Herausforderungen der Zukunft vorbereiten

Wien (OTS) - „KI ist gekommen, um zu bleiben. Europa darf hier im internationalen Wettbewerb keinesfalls ins Hintertreffen geraten. Deshalb ist es wichtig, in den Ländern jetzt Maßnahmen zu setzen, die Bewusstseinsbildung fördern und Vertrauen in neue Technologien schaffen“, kommentiert Angelika Sery-Froschauer, Obfrau der Bundessparte Information und Consulting (BSIC) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), das heute von Staatssekretär Florian Tursky präsentierte KI-Maßnahmenpaket. Als gute Entscheidung bezeichnet Sery-Froschauer, die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) als externe KI-Servicestelle mit der weiteren Koordinierung und Aufbau von Expertise zu beauftragen. „In der RTR liegt die notwendige Erfahrung, um die Herausforderungen rund um das Zukunftsthema KI bestmöglich zu meistern.“ Wichtig ist, so Sery-Froschauer, dass die Beratung auch für Unternehmen offensteht.

Für die nächsten Schritte – die Entwicklung von Guidelines, wie etwa der angekündigten Kennzeichnung in der Verwaltung - fordert Sery-Froschauer die aktive Einbeziehung und Beteiligung von Experten aus der Wirtschaft. „Was wir brauchen, sind praxistaugliche klare Regeln und Rechtssicherheit ohne überbordende Regelwerke, mit dem Ziel, alle Potenziale zu heben und Chancen zu nutzen“, sagt Sery-Froschauer und unterstreicht: „Klar ist: KI wird eine der wichtigsten Zukunftstechnologien werden. Damit Österreich im Bereich der technologischen Entwicklung und Innovationen nicht zurückfällt, ist es notwendig, die Wirtschaft und die Betriebe jetzt bestmöglich auf die zukünftigen Herausforderungen vorzubereiten und zeitgerecht Rechtssicherheit zu schaffen – und nicht erst, wenn der ‚AI Act‘ der EU final unter Dach und Fach ist. Das ist entscheidend für unsere Wettbewerbsfähigkeit und den gesamten Standort.“ (PWK309/ES)

