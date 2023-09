Haushaltsapotheke: Neue Empfehlungen für die Vorsorge zu Hause

Apothekerkammer und Zivilschutzverband appellieren an Bevölkerung, sich entsprechend auszustatten

Wien (OTS) - In einer Wiener Apotheke präsentierten Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin Österreichische Apothekerkammer, und Abg.z.NR Mag. Andreas Hanger, Präsident Zivilschutzverband, neue Empfehlungen für die private Vorsorge bei Medikamenten und Heilbehelfen.

Gerade in Zeiten multipler Krisen ist die richtige Vorsorge zu Hause besonders wichtig. Erhebungen des Zivilschutzverbandes Anfang des Sommers (n=1.350, online, Institut: IMAS) zeigten, dass die Österreicherinnen und Österreicher grundsätzlich gut ausgestattete Haushaltsapotheken besitzen. Im Durchschnitt würde die Bevölkerung laut Selbsteinschätzung während einer Krise 8,6 Tage auskommen, ohne eine Apotheke aufsuchen zu müssen.

Auch die beste Vorsorge hat ein Ablaufdatum

Trotz grundsätzlich positiver Zahlen möchten die Apothekerkammer und der Zivilschutzverband auf die notwendige Vorsorge aufmerksam machen. Medikamente können bei zu langer oder falscher Lagerung ihre Wirkung verlieren. Umso wichtiger ist eine regelmäßige Kontrolle der vorhandenen Mittel und ein rechtzeitiger Austausch. Die Empfehlungen von Apothekerkammer und Zivilschutzverband geben auch Anhalt für die richtige Nachbeschaffung. „Aus unseren Erhebungen wissen wir, dass Menschen, die informiert sind, auch besser für Krisen vorsorgen. Deshalb ist es uns wichtig unsere Informationsangebote für die Bevölkerung mit Expertinnen und Experten regelmäßig zu aktualisieren“, sagt Mag. Andreas Hanger, Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes.

Österreichs Apotheken helfen bei der Vorsorge

Die Apothekerinnen und Apotheker in ganz Österreich unterstützen und beraten gerne bei der Medikamentenvorsorge und geben Empfehlungen für den persönlichen Bedarf. „Die österreichische Bevölkerung hat dank der mehr als 1400 wohnortnahen Apotheken jederzeit die Möglichkeit, die eigene Haushaltsapotheke krisenfit zu machen. Mehr als 6800 Apothekerinnen und Apotheker wissen ganz genau, was es dafür braucht. Ich kann nur an jede und jeden Einzelnen appellieren, diese Möglichkeit auch zu nutzen“, sagt Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer.

www.zivilschutz.at/hausapotheke

www.apothekerkammer.at

Der Folder „Haushaltsapotheke” mit allen Informationen kann kostenlos unter www.zivilschutz.at/hausapotheke bestellt bzw. unter www.apothekerkammer.at kostenlos heruntergeladen werden.

