„Gute Nacht Österreich“ am 22. September in ORF 1 über den Finanzausgleich, die Ärztekammer und den Flughafen Klagenfurt

„Gute Nacht Österreich" am 22. September in ORF 1

Außerdem bei Peter Klien zu Gast: Benedikt Mitmannsgruber zum Lehrermangel an Österreichs Schulen

Wien (OTS) - „Das gibt es doch nicht!“, haben sich die Landeshauptleute am Montag gedacht. Finanzminister Magnus Brunner vergibt voraussichtlich 2,3 Milliarden Euro im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Bund und Ländern. Die Landeshauptleutekonferenz in Wien war natürlich auch ein Pflichttermin für Peter Klien. Das Ergebnis seiner Reportage ist in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 22. September 2023, um 23.25 Uhr in ORF 1 zu sehen.

Die Schulen laufen inzwischen wieder auf Hochbetrieb, aber leider wollen immer weniger hin. Zumindest was die Lehrerinnen und Lehrer betrifft. Deshalb sollen Quereinsteiger:innen dem Fehlen von Lehrpersonal entgegenwirken. Peter Klien spricht dazu in „Gute Nacht Österreich“ mit dem Kabarettisten Benedikt Mitmannsgruber. Der weiß aus erster Hand, wie sich der Lehrermangel in einer kleinen oberösterreichischen Gemeinde bemerkbar macht.

Was ist denn da in der Wiener Ärztekammer los? Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen deren Präsidenten Johannes Steinhart, der wird von seinem Präsidium zum Rücktritt aufgefordert, was er aber wiederum ablehnt. Und dann kam es vergangenen Freitag bei der Kuriensitzung sogar zu Handgreiflichkeiten. „Gute Nacht Österreich“ fragt nach, seit wann „Bodychecks“ in der Wiener Ärzteschaft nichts mehr mit Vorsorgeuntersuchungen zu tun haben.

2018 wurde der Flughafen Klagenfurt von der Gemeinde und dem Land Kärnten an den damals einzigen Bieter „LiliAir“ verkauft. Grund waren stark gesunkene Fluggastzahlen. Von der Privatisierung erhoffte man sich den großen Aufschwung, der aber ausblieb. Also hat das Land heuer auf Schubumkehr geschaltet und den Flughafen zurückgekauft. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit ist offen, was aber jedenfalls bleibt, ist eine Posse, die „Gute Nacht Österreich“ genauer beleuchtet.

