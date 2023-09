Offener Brief von 7 Präsidenten der Landesärztekammern

Wien (OTS) - Werte Kollegen des Präsidiums der Ärztekammer Wien!

Tief erschüttert über die Art und Weise, wie derzeit die Wiener Landesärztekammer einen Streit in der Öffentlichkeit austrägt, erlauben wir uns als Präsidenten der übrigen Landesärztekammern Sie aufzufordern, Ihr Verhalten zu reflektieren und zu überdenken.

Kehren Sie zurück zur politischen Arbeit und lassen Sie die demokratischen Gremien ihre Sacharbeit leisten.

Wir wollen in diesem Konflikt in Wien keine Parteistellung beziehen. Weder können wir beurteilen, was von der öffentlichen Vorverurteilung von Präsident Steinhart letztendlich gerichtlich bestätigt wird. Noch können wir beurteilen, welche der kolportierten Missachtungen der Geschäftsordnung in den Sitzungen tatsächlich rechtlich inkorrekt waren.

Mit dem über die Öffentlichkeit ausgetragenen Streit schaden Sie jedenfalls der Reputation aller Österreichischen Kammern und dem Ansehen der gesamten Ärzteschaft immens.

In der öffentlichen Wahrnehmung sorgen Sie alle für ein katastrophales Bild der Ärztekammern als Ganzes, die Mehrheit der Österreicherinnen nimmt uns nicht differenziert als Länderkammern wahr.

Daher ersuchen wir Sie dringend, vernünftige und demokratische Lösungen für Ihren Konflikt zu suchen. Dieser Konflikt ist nur zu bewältigen, wenn Sie alle einen Schritt zurück machen, zur Sachlichkeit finden und nicht weiter eskalieren.





Dr. Christian Toth

Dr. Markus Opriessnig

Dr. Harald Schlögel

Dr. Peter Niedermoser

Dr. Michael Sacherer

Dr. Stefan Kastner

Dr. Burkhard Walla

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Niederösterreich

Presse, PR & Kommunikation

Mag. Birgit Jung, +43 1 53751 623, +43 676 848457323

presse @ arztnoe.at

www.arztnoe.at