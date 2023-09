„Vera“ begrüßt Hitsänger Josh., Umwelttechnikerin Tara Shirvani und den schönsten Hund Österreichs

Am 22. September in ORF 2

Wien (OTS) - „Cordula-Grün“-Star Josh. performt bei „Vera“ am Freitag, dem 22. September 2023, um 21.20 Uhr in ORF 2 den Titelsong seines neuen Albums „Reparatur“, in dem er sich mit einem sehr persönlichen Text offen mit seiner Krankheit auseinandersetzt. Bei Vera Russwurm schildert er seinen Weg aus dieser Krise. Dabei transportiert der Song eine dem Künstler wichtige Botschaft: „Man muss sich nicht dafür schämen, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.“

Umwelttechnikerin Dr. Tara Shirvani erzählt über das enorme Potenzial der synthetischen Biologie zur Verbesserung des Weltklimas. Anschaulich schildert sie die Effizienz von Plastik-fressenden Bakterien, die den Kunststoff im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren in dreifacher Geschwindigkeit zersetzen können. Auch berichtet sie von Gentechnik-veränderten Pappeln: Die Aufnahme von CO2 durch diese Bäume ist um 30 Prozent höher als bisher – und dies sei sogar bis zum zehnfachen möglich.

Außerdem zu Gast: Joker – der schönste Hund Österreichs. Stolz präsentiert Michael Krassnigg aus der Ramsau seinen viereinhalb-jährigen English Springer Spaniel Joker, der in einem überaus detailverliebten Auswahlverfahren den Titel „Champion of the Champions“ erringen konnte.

