Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 22.9.: „Heißer Herbst“

Wien (OTS) - Michael Fröschl spricht in „Saldo“ mit Stefan Ehrlich-Adam, Geschäftsführender Gesellschafter der Sicherheitstechnikfirma EVVA in Wien, und Anton Wolf, Vorsitzender des Arbeiter-Betriebsrates der Aufzugsfirma Schindler, über die Metaller-Lohnrunde im Zeichen von Teuerung und Rezessionsängsten – zu hören am Freitag, den 22. September um 9.42 Uhr in Ö1.

Am Montag starten die Verhandlungen über die neuen Kollektivverträge in der Metallindustrie. Die Gewerkschaft übergibt ihre Forderungen an die Arbeitgeber. Dass es heuer eine besonders schwierige Lohnrunde sein wird, steht angesichts von Rekord-Inflation und Rezessionsängsten fest. Wo kann es da einen Ausweg geben? Über die Ausgangslage und die Erwartungen der Betriebe und Beschäftigten spricht Michael Fröschl in einer „Saldo“-Diskussion mit Vertretern beider Seiten. Zu Wort kommen ein Unternehmer und ein Betriebsrat:

Stefan Ehrlich-Adam, Geschäftsführender Gesellschafter der Sicherheitstechnikfirma EVVA in Wien, und Anton Wolf, Vorsitzender des Arbeiter-Betriebsrates der Aufzugsfirma Schindler.

