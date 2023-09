„Italienischer Abend“ am Sonntag im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ ist der Organisator eines „Italienischen Abends“ am Sonntag, 24. September, im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Die vergnügliche Musik-Veranstaltung hat den Titel „Vola O Serenata!“ und beginnt um 18.00 Uhr. Dargeboten wird ein Programm mit Liedern, Canzonen und italienischen Evergreens. Felix Brachetka (Gesang), Petra Reichel (Klavier) sowie Susanne Öller (Moderation) machen mit dem Publikum eine melodische Reise in den sonnigen Süden. Die Besucher*innen werden um fixe „Eintrittsspenden“ ersucht (pro Person 15 Euro). Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 271 96 24 (Obfrau Eva Krapf) bzw. E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Informationen zum Bezirksmuseum Floridsdorf (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, Veranstaltungen, etc.) holen Interessierte beim ehrenamtlich tätigen Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 ein. Kontaktaufnahme mit dem Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte: www.beethoven-gedenkstaette.at

Tenor Felix Brachetka: https://de-de.facebook.com/felix.brachetka

Pianistin Petra Reichel: www.petra-reichel.at

Moderatorin Susanne Öller: www.stimmcoaching-wien.at

