„Bewusst gesund“ berichtet am Internationalen Tag der Gebärdensprachen über Kommunikation trotz Gehörlosigkeit

Außerdem am 23. September um 17.30 Uhr in ORF 2: Neue Medikamente in der Alzheimerforschung

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 23. September 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Lebensfreude – Kommunikation trotz Gehörlosigkeit

Am Internationalen Tag der Gebärdensprachen zeigt „Bewusst gesund“ ein Porträt des oberösterreichischen Neurologen und Psychiaters Dr. Johannes Fellinger, der als Koryphäe der Gehörlosenarbeit gilt. Als Sohn des gehörlosen Künstlers Matthäus Fellinger musste er sich bereits im frühen Kindesalter mit den Grenzen von Kommunikation beschäftigen. Zu sehen, wie Menschen mit Gehörlosigkeit im Krankenhaus behandelt wurden, war für Fellinger Initialzündung für sein späteres Medizinstudium sowie für sein Engagement in der Gehörlosenforschung. So gründete er nicht nur die erste Gehörlosenambulanz Österreichs, sondern entwickelte darüber hinaus ein eigenes Konzept für ein therapeutisches Gemeinschaftsleben. In der „Lebenswelt“ haben Menschen, die früher isoliert in ihren Familien oder in anderen Einrichtungen lebten, die Möglichkeit, sich in ihrer eigenen Sprachgemeinschaft zu bewegen und zu entwickeln. Gestaltung: Daniel Thalhamer

Neue Medikamente in der Alzheimerforschung

In Österreich leben mehr als 100.000 Menschen mit einer Form der Demenz. Alzheimer ist die häufigste Form und wird seit vielen Jahrzehnten erforscht. Bisher gab es nur Medikamente, die die Symptome der Krankheit behandeln. Neue Wirkstoffe sollen erstmals nicht nur gegen Begleiterscheinungen wirken, sondern direkt an den Mechanismen der Krankheit ansetzen. Anlässlich des Welt-Alzheimertages am 21. September informiert Neurologin Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Stögmann in „Bewusst gesund“ darüber, wie die neuen Alzheimer-Medikamente wirken und wann sie in Österreich voraussichtlich zugelassen werden.

Versorgung – Hilfe bei chronischen Wunden

Heilt eine Wunde nicht oder nur schlecht, könnte das an einer Wundheilungsstörung liegen. Diese zeigt sich oft durch Blutergüsse, Ansammlungen von Wundsekret, Wundrisse und vor allem Infektionen. Für die Patientinnen und Patienten ist das oft eine Qual und die Psyche leidet mit. Faktoren wie Durchblutungsstörungen oder Infekte, die eine Wundheilung stören, müssen vor einer Operation beseitigt werden. Eine transdisziplinäre und multiprofessionelle Behandlung soll helfen. Da auch eine psychische Belastung die Heilungsprozesse negativ beeinflussen kann, wird begleitend eine Psychotherapie empfohlen. Gestaltung: Larissa Putz

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema „Ödeme in den Beinen“

Im Sommer leiden Menschen vermehrt an geschwollene Beinen. Diese Ödeme sind Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe, die vor allem in den Füßen und Beinen auftreten. Häufig stecken schwache Venenklappen dahinter, manche Medikamente führen zu Wasseransammlungen im Gewebe, aber auch eine Herz- oder Nierenschwäche kann die Ursache für eine Ödem sein. Was Betroffene selbst dagegen tun können, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Spiel & Spaß – so lernen Kinder gesundes Leben

Was Kinder in der Volksschule lernen, prägt sie ein Leben lang. Das wollen Forscherinnen und Forscher nutzen und Kindern gesunde Ernährung und Bewegung beibringen. In einer dreijährigen Studie werden 300 Zweitklässler regelmäßig untersucht, gemessen und getestet. Ein Drittel der Kinder durchläuft ein spezielles Ernährungs- und Bewegungsprogramm, wobei sie spielerisch „gesundes Leben“ lernen. Bereits nach dem ersten Jahr zeigen die regelmäßigen Interventionen eine positive Wirkung. Gestaltung: Steffi Zupan

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at