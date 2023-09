ASFINAG: Kommendes Wochenende bringt noch einmal stärkeren Rückreiseverkehr auf Autobahnen

A 9 Pyhrnautobahn als Alternativroute, um Stau auf A 10 Tauernautobahn auszuweichen

Wien (OTS) - Die Hauptreisezeit ist zwar bereits vorbei, viele Urlauber nutzen aber auch die Nachsaison in südlichen Ländern, womit auch am kommenden Wochenende noch einmal stärkerer Rückreiseverkehr auf den klassischen Urlauberstrecken zu erwarten ist. Vor allem auf der A 10 Tauernautobahn ist vor dem Tunnel-Baustellenbereich zwischen Werfen und Golling mit längeren Verzögerungen zu rechnen. Die ASFINAG rät daher dazu, die Verkehrssituation vor Fahrtantritt (etwa über die Webcams in der kostenlosen ASFINAG APP) zu checken. Infos zur aktuellen Verkehrslage auf der A 10 findet man auch auf www.asfinag.at/a10.

Bei Überlastung und beginnendem Stau wird auch die A 9 Pyhrnautobahn als Alternativroute empfohlen. Entsprechende Empfehlungen wird die ASFINAG im Falle eines längeren Staus auf der A 10 auch auf allen Anzeigemöglichkeiten, insbesondere vor dem Knoten Villach, aufschalten.

Münchner Oktoberfest und Tunnelübung Griffen

Erhöhtes Verkehrsaufkommen ist auch noch bis 3. Oktober durch das Münchner Oktoberfest zu erwarten, vor allem im Bereich Walserberg (A 1 Westautobahn) sowie auf der A 12 Inntal Autobahn.

Und wegen einer Einsatzübung in der Tunnelkette Griffen kommt es am Montag, den 25.9. zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh zur Sperre der A2 Südautobahn zwischen Griffen und St. Andrä. Der Verkehr wird während der Übung über die B70 und den Griffner Berg umgeleitet.





