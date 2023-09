Sachslehner ad ORF-Landesabgabe: Stadtregierung hält an Belastungen für Wiener fest

Neos wurden wieder einmal abmontiert – Körberlgeld muss abgeschafft werden

Wien (OTS) - „Die Stadtregierung hält unverständlicherweise an der Belastungspolitik fest. Weiterhin wird das Körberlgeld namens ORF-Landesabgabe wortreich verteidigt“, so die Mediensprecherin der Wiener Volkspartei, LAbg. Laura Sachslehner angesichts der heutigen Aussagen von Finanzstadtrat Hanke.

So habe Stadtrat Hanke in der heutigen Fragestunde des Landtags verlautbart, dass man in Wien jeden Euro und jeden Cent brauche und daher eine Abschaffung nicht möglich sei. „Es kann einfach nicht sein, dass die Bevölkerung wieder einmal für die Misswirtschaft der Stadtregierung büßen muss. Das ist völlig unverständlich“, so Sachslehner weiter.

In diesem Zusammenhang ruft Sachslehner in Erinnerung, dass die Neos, allen voran Stadtrat Wiederkehr, die Abschaffung vehement eingefordert haben. „Jetzt steht eines fest: Die Neos wurden in der Koalition wieder einmal abmontiert“, so die Mediensprecherin weiter.

Es sei hoch an der Zeit, dass Wien - sowie bereits zahlreiche andere Bundesländer - diese Abgabe endlich ersatzlos abschafft. „Gerade in Zeiten der Teuerung ist es erforderlich, überholte Gebühren im Sinne der Wienerinnen und Wiener zu streichen“, so Sachslehner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at