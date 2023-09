dock mit dem Wiener Gesundheitspreis ausgezeichnet

dock- die Sozial- und Gesundheitspraxis von neunerhaus und Vinzenz Gruppe Wien wurde mit dem 3. Platz des Wiener Gesundheitspreis ausgezeichnet.

Wien (OTS) - dock – die Sozial- und Gesundheitspraxis von neunerhaus und der Vinzenz Gruppe Wien in Wien-Favoriten – ist seit knapp zwei Jahren ein essenzielles Angebot in der medizinischen Versorgung von obdach- und wohnungslosen sowie nichtversicherten Menschen. Hier können all jene an“dock“en, die sonst kaum Zugang zum Gesundheitssystem haben: Das umfassende, konstenlose fachärztliche und sozialarbeiterische Angebot basiert zum Teil auf Ehrenamtlichkeit und bietet unter anderem auch Unterstützung für nichtversicherte Frauen im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe.

Niederschwelliger Zugang zum Gesundheitssystem

„Mit dock schließen wir Lücken und schaffen für unsere Zielgruppe einen niederschwelligen Zugang zum Gesundheitssystem. Unsere jahrelange Erfahrung zeigt, dass gesundheitliche und soziale Themen eng zusammenhängen. Wir freuen uns sehr über den Preis, der bestätigt, wie wichtig unser Zugang und unser Projekt ist“, so Dr. Stephan Gremmel, Geschäftsleitung Gesundheit. „Im Übrigen gilt dies für Groß und Klein, denn sind die Eltern nicht versichert, sind es die Kinder auch nicht.“

„Die Vinzenz Gruppe Wien behandelt bereits seit langem unversicherte Patient*innen in ihren fünf Fachkliniken. Durch dock besteht eben jetzt auch ein ambulantes fachärztliches Angebot, das so manchen Spitalsaufenthalt verhindern kann“, ergänzt Mag.a Katrin Gebhart, Projektleiterin von dock in der Vinzenz Gruppe Wien.



Sozial- und Gesundheitspraxis mit vielen Fachrichtungen

Bei dock bieten rund 20 ehrenamtliche Fachärzt*innen der Vinzenz Gruppe Wien und aus dem Netzwerk von neunerhaus medizinische Abklärung und Behandlung, zwei neunerhaus Sozialarbeiterinnen ergänzen das Angebot. Die Fachrichtungen umfassen Gynäkologie und Geburtshilfe, Innere Medizin, Pulmologie, Orthopädie, Schmerzmedizin, Urologie, Augenheilkunde, Neurologie und Dermatologie. Zusätzlich stehen Hebammen, spezialisierte Pflegefachkräfte und Physiotherapeut*innen zur Verfügung. Im vergangenen Jahr wurden bei dock 379 Konsultationen durchgeführt. Um dieses Projekt auch in Zukunft umsetzen zu können, wird weiter nach Spenden und Sponsor*innen gesucht. Auch Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen sind zur Erweiterung des Teams willkommen.

