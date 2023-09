Wiener Gesundheitsförderungskonferenz 2023 „Gesunde Kindheit“ – neue Denkanstöße und ausgezeichnete Praxis

Wiener Gesundheitspreis 2023 geht an 1. Favoritner Food Week, School Nurses, Sprechender Garten – Ein Garten für Alle und weitere acht „gesunde“ Projekte sowie drei Medienpreise

Wien (OTS) - Bereits zum neunten Mal fanden am Dienstag, 19. September 2023, die Wiener Gesundheitsförderungskonferenz und die Verleihung des Wiener Gesundheitspreises im Wiener Rathaus statt. Die hochkarätige Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Jahresschwerpunkts der Wiener Gesundheitsförderung – WiG „Gesunde Kindheit“. Peter Hacker, Wiener Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, bekräftigte bei der Eröffnung sein großes Anliegen, „dass alle Kinder in Wien in einem optimalen Umfeld aufwachsen und leben sollen. Die Stadt Wien arbeitet gemeinsam mit zahlreichen Akteur*innen – wie auch der WiG – daran, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen und Kindern so früh wie möglich gesundheitsförderliche Lebensweisen näherzubringen.“

Wie wichtig es ist, den Jüngsten schon von klein auf das nötige „Rüstzeug“ mit auf den Weg zu geben, unterstreicht auch Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, in seiner Begrüßung. „Das spätere Gesundheitsverhalten wird im Kindesalter entscheidend geprägt. Unsere erfolgreichen Projekte wie beispielsweise ‚Tipptopp – Gesund im Mund und rundherum‘, das ‚Wiener Schulfruchtprogramm‘ oder auch „Radeln & Rollern“ vermitteln spielerisch und kindgerecht gesunde Lebensweisen und zielen genau darauf ab“, so Dennis Beck.

Inspirationen für die Praxis der Gesundheitsförderung

Unter dem Titel „Gesunde Kindheit. Inspirationen für die Praxis der Gesundheitsförderung.“ widmete sich die Konferenz aktuellen und hoch interessanten Fragen: Was und welches Umfeld brauchen Kinder heute, um sich gesund zu entwickeln? Antworten lieferten die drei hochkarätigen Vortragenden Prof.in Dr.in Tina Malti, Prof. Dr. Ulrich Deinet, und Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Hurrelmann.

Prof.in Dr.in Tina Malti, Entwicklungs- und klinische Psychologin an der Universität Toronto gab in ihrem Vortrag einen Einblick darüber, welche sozial-emotionalen Kapazitäten Kinder haben und wie diese mit einer gesunden Entwicklung zusammenhängen. Aktuelle Entwicklungen zu gesundem Aufwachsen in der Großstadt thematisierte Prof. Dr. Ulrich Deinet, Sozialwissenschafter und Sozialpädagoge, Hochschule Düsseldorf. In seinem Vortrag warf er u. a. einen Blick darauf, wie aus dem öffentlichen Raum der Großstadt ein Gestaltungs- und Ermöglichungsraum für Kinder wird und wie sich Kinder ihre Umwelt aneignen. Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Hurrelmann, Senior Professor of Public Health and Education, Berlin, ging in seinem Vortrag der Frage nach, welche Unterstützung die jüngste Generation gerade jetzt – in einer von Krisen geprägten Zeit – dringend braucht.

Wiener Gesundheitspreis 2023 mit 14 Preisträger*innen

Wie Gesundheitsförderung – auch mit Augenmerk auf Kinder – in Wien auf unterschiedlichen Ebenen und durch verschiedene Akteur*innen und Initiator*innen gelebt und vorangetrieben werden, zeigen jene Projekte und journalistischen Beiträge, die im Anschluss an die Gesundheitsförderungskonferenz mit dem Wiener Gesundheitspreis 2023 ausgezeichnet wurden. Gemeinderätin Mag.a Andrea Mautz-Leopold und Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, überreichten die Preise. Die erstplatzierten Sieger*innen-Projekte sind: „1. Favoritner Foodweek“ in der Kategorie „Gesund in Grätzel und Bezirk“, „School Nurses“ in der Kategorie „Gesund in Einrichtungen/Organisationen“ sowie „Sprechender Garten – ein Garten für Alle“ zum diesjährigen Jahresschwerpunkt „Gesunde Kindheit“.

Insgesamt wurden heuer 11 Projekte in drei Kategorien ausgezeichnet – in der Kategorie „Gesund in Grätzel und Bezirk“ sowie zum Jahresschwerpunkt „Gesunde Kindheit“ wurden diesmal zwei dritte Preise vergeben. Zum Jahresschwerpunkt gab es darüber hinaus drei gleichwertige Medienpreise. Die Sieger*innen jeder Kategorie erhielten 2.000 Euro, die Zweitplatzierten 1.500 Euro und die Drittplatzierten 1.000 Euro. Mit jeweils 500 Euro waren die drei Medienpreise dotiert.

Alle Preisträger*innen im Überblick:

Kategorie: Gesund in Grätzel und Bezirk

1. Preis: 1. Favoritner Food Week

Wiener Kinderfreunde aktiv, Wien-Favoriten



2. Preis: SiBa – Sichere Basis für Kinder und Jugendliche mit psychisch erkrankten Eltern – Unterstützung und Netzwerkaufbau

Institut für Frauen- und Männergesundheit, FEM Süd



3. Preis: dock – Sozial- und Gesundheitspraxis für Menschen ohne Krankenversicherung

neunerhaus Gesundheit gemeinnützige GmbH



3. Preis: Fußball & Du

mojosa / Balu&Du – Verein zur Förderung von Kommunikation und Spiel





Kategorie: Gesund in Einrichtungen und Organisationen

1. Preis: School Nurses

MA 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien



2. Preis: #nichtegal!

GRG 3, Radetzkystrasse 2a, Wien-Landstraße



3. Preis: Gemeinsam gesund – sprich mit uns!

Wiener Stadtwerke GmbH



Kategorie: GESUNDE KINDHEIT (Jahresschwerpunkt 2023)

1. Preis: Sprechender Garten – Ein Garten für Alle

Ackerhelden GmbH, gemeinsam mit Platus Learning Systems



2. Preis: Gemeinsam wachsen – Lichtblickwichtel 2022

Lichtblickhof, Verein e.motion



3. Preis: Gesundheitskompetenz, barrierefrei

Marien Apotheke Wien-Mariahilf



3. Preis: Ich bin OMG, Bro! Die Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen von morgen.

BSLTZ – Berufsschule für Lebensmittel, Touristik und Zahntechnik, Wien-Meidling





Gleichwertige MEDIENPREISE zum Jahresschwerpunkt:

„The kids are not alright“

Artikel von Nina Horaczek, erschienen in „Falter“



„Was Kindern jetzt gut tut – Gesundheit fördern in einer Welt im Umbruch“

Buch, erschienen im Ampuls Verlag, Hedwig Wölfl, Martin Schenk (Hrsg.)

„Macht Lärm krank?

TV-Beitrag von Esther Csapo, ausgestrahlt in: ORF – ZIB Zack Mini



Mehr Informationen und Gesundheitspreis-Videos unter Wiener Gesundheitsförderungskonferenz 2023. Fotos unter https://www.wig.or.at/presse/fotos



