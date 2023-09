FPÖ - Heinreichsberger: Kein Sparen bei der Sicherheit

Polizeiinspektionen sollen auch nachts für die Hietzinger Bevölkerung zur Verfügung stehen

Wien (OTS) - „In der gestrigen Bezirksvertretungssitzung in Hietzing wurde der freiheitliche Antrag auf Aufrechterhaltung des nächtlichen Parteienverkehrs in den Polizeiinspektionen (PI) einstimmig angenommen. Das Vorhaben des Bundesministeriums für Inneres, ab 1. Oktober aus Spargründen in den ‚reduzierten Nachtbetrieb‘ überzugehen und 75 % der Bezirks PI in der Nacht für die Bürger zu schließen, wurde somit abgelehnt, zeigt sich der freiheitliche Bezirksparteiobmann Mag. Georg Heinreichsberger zufrieden. Auch die jahrelange Forderung der FPÖ nach einem dringend benötigten Nahversorger am Montecuccoliplatz wurde genau so beschlossen wie die Berücksichtigung der Interessen der Geschäftsleute bei Baustelleneinrichtungen, die in der Vergangenheit zu existenzbedrohlichen Umsatzeinbußen und entlassenen Mitarbeitern wie beispielsweise in Alt-Hietzing führten. Des Weiteren konnte die Parkplatzvernichtung in Bereichen mit hohem Stellplatzdruck abgewendet und eine Variantenuntersuchung bei der Verbindungsbahn, die bisher außer Acht gelassen wurde, beschlossen werden.

