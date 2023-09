BMAW/FFG: Elf neue Innovationsnetzwerke bringen Vorsprung

BMAW fördert internationale „IraSME - COIN KMU-Innovationsnetzwerke“. Innovationsvorsprung durch Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft.

Wien (OTS) - Als Ergebnis der Ausschreibungen COIN KMU-Innovationsnetzwerke 2022 und 31. Call IraSME werden in den kommenden Jahren mehr als 60 Unternehmen und Forschungseinrichtungen in elf geförderten nationalen und internationalen Netzwerken zusammenarbeiten. Der Fokus beider Ausschreibungen liegt auf Klein- und Mittelbetrieben.



„Die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft bringt einen Innovationsvorsprung für unsere Unternehmen und somit für den Standort Österreich im internationalen Wettbewerb“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher. Insgesamt konnte ein Fördervolumen in Höhe von 4,1 Millionen Euro vom Bundesministerium für Arbeit- und Wirtschaft vergeben werden. Die Abwicklung liegt bei der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG. „Die internationalen Innovationsnetzwerke ermöglichen eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen und sorgen so für eine Wissensverbreitung und ein Plus an Forschung“, ergänzt die FFG-Geschäftsführung Henrietta Egerth und Karin Tausz. Die nächste Ausschreibungsrunde für COIN KMU-Innovationsnetzwerke und IraSME startet im Dezember 2023.

COIN KMU-Innovationsnetzwerke: 6 neue Projekte

Als Ergebnis des Auswahlprozesses werden sechs Projekte aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark mit insgesamt 37 beteiligten Organisationen (davon 25 KMU) und einem Fördervolumen von ca. 2,3 Millionen Euro gefördert.

AugmentedQuetschn

F&E-Netzwerk zur Weiterentwicklung der Steirischen Harmonika für höhere Klangvielfalt & einfacheres interaktives Lernen

Schmidt Harmonikaerzeugung GmbH (7 Konsortialmitglieder)

EpiCare4Kids

KI-gestütztes Telemonitoring für Kinder und Jugendliche mit Epilepsie

AIT Austrian Institute of Technology GmbH (6 Konsortialmitglieder)

Fit for2030

VerpackungsoptimierungsprojektFit for 2030

Circular Analytics TK GmbH (5 Konsortialmitglieder)

RODAS

Detektion von Steinschlag mittels Körperschall an Steinschlag-Netzen

Andreas Schimmel (5 Konsortialmitglieder)

Sonia-ProQ

SoybeanObservation using NIRS for Attribute-Depending Prospective Qualitymanagement

Josephinum Research (10 Konsortialmitglieder)

Stürmische Zeiten

Entwicklung von Lebensfreude und Resilienz in schwierigen Zeiten durch spielerische digitale Technologien

mindcoa.ch GmbH (4 Konsortialmitglieder)



Seit 2008 haben sich 608 österreichische Konsortien an 15 Ausschreibungen beteiligt. Dabei wurden 180 Projekte von Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit rund 65 Millionen Euro gefördert.

IraSME: 5 Projekte mit 11 österreichischen Organisationen

IraSME (International research activities by small and medium-sized enterprises) ist ein internationales Netzwerk von Förderagenturen zur gemeinsamen Unterstützung transnationaler Kooperationsprojekte von Unternehmen. Österreich nimmt regelmäßig an den Ausschreibungen des Netzwerkes teil. Als Ergebnis eines transnationalen Auswahlprozesses werden heuer im Rahmen des 31. Calls IraSME fünf Projekte mit insgesamt elf beteiligten österreichischen Organisationen und einem Fördervolumen von 1,74 Millionen Euro gefördert.



ALUSolder - Löten von SMT-Bauteilen auf flexiblen Aluminiumleiterstrukturen; PLASMA Innovations GmbH (5 Konsortialmitglieder in Österreich und Deutschland)

CerAM SiC - Additive Fertigung von keramischen Bauteilen auf Basis von drucklos sinterbarem Siliciumcarbid; Lithoz (5 Konsortialmitglieder in Österreich und Deutschland)

I-WASP - Intelligent and wireless technologies for automatically generated shift protocols in conventional tunnelling; eguana GmbH (5 Konsortialmitglieder in Österreich und Deutschland)

LaReCa - Sensoren für die Charakterisierung von Mikro- und Nanostrukturen mit hoher Orts- und Kraftauflösung; c-sense GmbH (5 Konsortialmitglieder in Österreich und Deutschland)

MossDule - Entwicklung einer optimierten, Moos-basierten BioTech-Filter Fassadentechnologie; Universität für Bodenkultur Wien - Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau (6 Konsortialmitglieder in Österreich und Deutschland)



In den fünf Projekten arbeiten auch 15 deutsche Organisationen mit, die über ihre nationalen Förderprogramme gefördert werden.



Seit 2005 haben sich 197 österreichische Konsortien an 23 IraSME Ausschreibungen beteiligt. Dabei wurden 64 Projekte von Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit rund 20 Millionen Euro gefördert.

