Leube beabsichtigt den Erwerb des Betonunternehmens Gustav Arthofer

Die Leube Gruppe plant, die oberösterreichische Gustav Arthofer Gesellschaft zu 100 Prozent zu übernehmen und will sich damit einen wichtigen heimischen Ressourcenstandort sichern.

St. Leonhard (OTS) - Hochwertiger Fertigbeton, umfassende Kies- und Sandvorkommen sowie die Marktstärke eines mehr als 50 Jahre bestehenden Familienbetriebes – das Beton- und Kiesunternehmen Gustav Arthofer mit Sitz in Pupping im Bezirk Eferding wäre eine ideale Ergänzung für das Portfolio der Leube Gruppe. „Das Unternehmen passt einfach zu uns“, bringt es Leube Geschäftsführer Heimo Berger anlässlich der bevorstehenden Übernahme auf den Punkt. „ Mit viel Innovationsfreude und nachhaltigen Investitionen hat Familie Arthofer über die Jahre ein modernes Unternehmen geschaffen, das in der Region bestens positioniert ist. “ Durch dessen Erwerb möchte die Gruppe ihre Marktstellung in Oberösterreich stärken und die Sortimentserweiterung hinsichtlich Quarzsande und Kiese ausbauen. Geschäftsführerin Melanie Helm-Arthofer begrüßt den geplanten Einstieg von Leube in das Familienunternehmen: „ Mit der Leube Gruppe als neuer Eigentümerin wird das Werk als regionaler Traditionsbetrieb weitergeführt. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe bietet unseren Kunden, Partnern und vor allem auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei Sicherheit und eine verlässliche Perspektive. “ Und Heimo Berger ergänzt: „Unsere Philosophie ist es, vorhandenes Potenzial zu nutzen und durch Synergieeffekte einen Mehrwert zu schaffen. Mit dieser Strategie sind wir seit Jahren erfolgreich.“ Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde.

Mit Erweiterung Ressourcen sichern

Obwohl die österreichische Bauwirtschaft gegenwärtig teilweise mit massiven Markteinbrüchen zu kämpfen hat, führt die Leube Gruppe ihren Expansionskurs in Österreich, Bayern und Tschechien fort. Im Großraum Linz-Wels ist sie bereits seit mehr als zehn Jahren mit der Leube Quarzsande GmbH vertreten, die auf Quarzsande, Granit und Kies spezialisiert ist. Mit dem geplanten Kauf von Arthofer würde Leube ihre Marktpräsenz weiter ausbauen und sich zugleich den Zugang zu wichtigen Ressourcen für das Kerngeschäft Transportbeton sichern. „Gustav Arthofer hat es verstanden, mit Weitblick und Sorgfalt ein großes Rohstoffvorkommen zu erschließen und dessen Nutzung nachhaltig zu garantieren“, so Berger. Zudem würden sich durch das Einbringen des modernen Fuhrparks wertvolle Synergieeffekte bei Transport und Logistik ergeben.

Starker Partner

Selbst in der Struktur eines gewachsenen Familienunternehmens verankert, setzt Leube bei seinen strategischen Zukäufen bewusst auf Betriebe, die ihre Philosophie teilen. „Verantwortung für die Region, verlässliche Partnerschaften sowie die teils langjährige Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind uns sehr wichtig“, erklärt Berger. Das Unternehmen Arthofer teile zudem das hohe Qualitätsbewusstsein und bringe spezifisches Know-how in die Gruppe ein. „Als starker Verband aus eigenständigen Unternehmen nutzen wir deren jeweilige Kompetenzen und sichern damit den gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolg. Daraus ergibt sich eine Win-win-Situation für alle.“ Zur Gruppe gehören unter anderem die Leube Betonteile in Maishofen und Tschechien, die Leube Zement GmbH sowie in Oberösterreich die Leube Beton Innviertel, die Leube Beton Lassing, die Leube Quarzsande GmbH sowie das Leube Betonschwellen Werk Linz.

Über die Leube Gruppe

Zu den Kompetenzfeldern der Leube Gruppe mit Sitz in St. Leonhard bei Salzburg zählen Zement, Kalk, Zuschlagstoffe, Beton und Betonteile. Das Produktsortiment umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von den eigenen Rohstoffen bis zu fertigen Endprodukten – ob Zement, Branntkalk, Transportbeton, Sande, Kiese, Schotter und Granit, Lärmschutzsysteme oder Betonschwellen. Im Fokus stehen dabei eine nachhaltige Produktion, Umweltverträglichkeit sowie die regionale Verantwortung. Die Leube Gruppe beschäftigt aktuell 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weitere 125 in strategischen Beteiligungen in Österreich, Deutschland und Tschechien. www.leube.eu



Über die Gustav Arthofer Ges. m. b. H & Co. KG

Die Gustav Arthofer Ges. m. b. H. & Co. KG wurde 1968 gegründet und wird mittlerweile in dritter Generation geführt. Das Traditionsunternehmen ist auf die Herstellung von hochwertigem Fertigbeton, Kies- und Sandgewinnung sowie auf Erdbau spezialisiert. Durch nachhaltige Investitionen, die kontinuierliche Erweiterung des Fuhrparks sowie den hohen Qualitätsanspruch zählt das Beton- und Kieswerk mit Sitz in Pupping/Eferding in Oberösterreich zu den innovativsten Unternehmen seiner Branche. Das Unternehmen Gustav Arthofer beschäftigt rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. www.arthofer.co.at

