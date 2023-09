Simmering: „Sunrise – Sunset“ im Schloss Neugebäude

Wien (OTS/RK) - Unter dem Titel „Sunrise – Sunset (Die schönsten Melodien jüdischer Komponisten)“ unterhalten am Samstag, 23. September, die beliebten Künstler Rene Rumpold (Gesänge) und Johannes Terne (Erzählungen) die Zuhörer*innen im „Westsaal“ im Schloss Neugebäude (11., Otmar-Brix-Gasse 1). Um 19.30 Uhr beginnt die abwechslungsreiche Vorstellung. Neben beschwingten und bewegenden Liedern jüdischer Tondichter steht an dem Abend der legendäre „Jüdische Witz“ im Blickpunkt. Rumpold und Terne servieren ihrem Publikum eine Melange aus Humor und Schwermut. Der Eintritt kostet 20 Euro. Information: Telefon 0676/847 643 203 („Science Pool“).

Der „Kulturverein Simmering“ realisiert diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit „Science Pool“. Der „Westsaal“ ist über den „Ehrenhof“ der Renaissance-Schlossanlage erreichbar. Anekdoten und Geschichten rund um jüdische Autoren und Tonsetzer lockern die eindrucksvollen melodiösen Darbietungen auf. Als Begleiter am Klavier wirkt Axel Ramerseder mit. Erteilung von Auskünften per E-Mail: schlossneugebaeude@sciencepool.org.

Allgemeine Informationen:

Sänger und Mime Rene Rumpold: www.rene-rumpold.at/index.html

Deklamator und Mime Johannes Terne: https://de-de.facebook.com/johannes.terne.9/

Pianist Axel Ramerseder: www.agenur-ramerseder.at

Schloss Neugebäude (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Schloss_Neugebäude

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at