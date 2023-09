Neuer Erlebnispfad in der Hundertwasser-Müllverbrennungsanlage

Wien Energie Erlebnispfad: Multi-Screen-Filme, interaktive Stationen und neue Teilbereiche der Müllverbrennung ermöglichen Besucher*innen tiefe Einblicke in die Kreislaufwirtschaft

Wien (OTS) - Der Wien Energie-Erlebnispfad in der wohl bekanntesten Müllverbrennungsanlage Europas, der Spittelau, erstrahlt in neuem Glanz. Er wurde in den letzten Monaten rundum saniert und modernisiert. Tausende Besucher*innen aus der ganzen Welt – von Frankreich bis Südkorea – kommen jedes Jahr in die Anlage, um mehr über moderne Abfallverwertung und Energieversorgung zu erfahren. Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung für Müllvermeidung, Mülltrennung und sorgsamen Energieverbrauch steht auch im Fokus, wenn jährlich tausende Schüler*innen die Anlage von Wien Energie besuchen.

Die neu konzipierten Führungen machen wesentlich größere Teile der Spittelauer Anlage ab sofort kostenlos für Besucher*innen zugänglich. Durch Multi-Screen-Panorama-Präsentationen, inszenierte Videoprojektionen und LED-Module an den Wänden, wird nicht nur der Spirit des berühmten Architekten Friedensreich Hundertwasser sichtbar, sondern auch Themen wie Abfallaufarbeitung und Kreislaufwirtschaft erleb- und angreifbar. Besondere Highlights sind der Besuch im Müllbunker und der Ausblick von der neuen Aussichtsplattform am Dach der Müllverbrennungsanlage. Dabei steht der Rundgang ganz im Zeichen der Hundertwasser-Vision: Eine Anlage in harmonischer Symbiose von Technik, Ökologie und Kunst.

„Eine saubere Stadt ist nur durch sorgfältige Müllvermeidung, -trennung und -verarbeitung möglich. Die Müllverbrennungsanlage Spittelau ist ein wichtiger Teil davon. Rund 250.000 Tonnen Hausmüll verwertet Wien Energie mit dieser Anlage jährlich. Die dadurch entstehende Abwärme versorgt jährlich über 60.000 Haushalte mit Fernwärme und knapp 50.000 Haushalte mit Strom. Der neu gestaltete Erlebnispfad ermöglicht es in Zukunft noch besser und spielerisch über diese effizienten Methoden der Energiegewinnung zu informieren“, so Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke.

„Der Erlebnispfad ist bereits seit Jahren eine beliebte Attraktion und wurde nun modernisiert und erweitert. Durch die künstlerische und abwechslungsreiche Gestaltung ist diese Tour für alle Altersstufen interessant und bietet spannende Einblicke in die Welt der Kreislaufwirtschaft. Dabei wird beispielsweise nicht nur ein Blick in den bereits beeindruckenden Müllbunker geworfen, sondern mit zusätzlichen Effekten weitere Sinneswahrnehmungen aktiviert. Die Hitze des Ofens wird plötzlich spürbar. All dies gepaart mit Erklärungen unserer Tourguides veranschaulichen die Arbeit hinter den Kulissen”, erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie Geschäftsführung anlässlich der Eröffnung.

Höchste Umweltstandards bei der Müllverbrennungsanlage Spittelau

Nach einem Großbrand im Jahr 1987 wurde die Müllverbrennungsanlage Spittelau von Friedensreich Hundertwasser künstlerisch gestaltet. Der Architekt stimmte dieser Umsetzung nur unter der Bedingung zu, langfristig nachhaltige Maßnahmen umzusetzen. Wien Energie führt diese Vision konsequent fort: Der Standort verfügt über eine der weltweit modernsten Rauchgasreinigungen und verwertet Abfall auf höchstem Umweltniveau. In der Spittelau wurde zudem weltweit erstmals bei einer thermischen Abfallbehandlungsanlage eine Rauchgasentstickungsanlage eingebaut. Durch diese Maßnahmen arbeitet die Anlage besonders umweltfreundlich – und das mitten in der Stadt. Denn die kurzen Wege und die Verwertung des Mülls direkt dort, wo er auch anfällt, sind weitere wesentliche Effizienzmerkmale des Standorts.

Zusätzlich sorgen durchdachte Begrünungsmaßnahmen – die mit der Stiftung Hundertwasser abgestimmt sind – für Nachhaltigkeit. Satte Büsche und Bäume befinden sich auf mehreren Terrassen der Anlage. Die wohl sichtbarste und bekannteste Terrasse am Vordach der Abfallverwertungsanlage wurde im Zuge der Modernisierungsarbeiten neubepflanzt. Das lokale Ökosystem wurde rundum mit neuen Bäumen und Sträuchern versehen. Die Pflanzen dienen unter anderem als Lebensraum für die nahegelegenen Bienenvölker, die Wien Energie am Dach der Power-to-Heat-Anlage angesiedelt hat. Der Standort Spittelau bleibt damit ganz im Sinne Hundertwassers auch weiterhin Vorreiter bei Umwelt- und Klimaschutz – und bekanntes Wahrzeichen in Wien.

Nähere Informationen zur Anmeldung bei Werksführungen in der Abfallverwertungsanlage Spittelau sind unter folgendem Link zu finden: https://bit.ly/3PslFQ4

Bildmaterial: https://bit.ly/3EMsmrp

