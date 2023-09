FPÖ – Nepp zu Skandal in Klinik Donaustadt: Hacker muss weg!

SPÖ-Gesundheitsstadtrat verhöhnt das medizinische Personal

Wien (OTS) - Nach dem von der „Krone“ aufgedeckten Skandal in der Klinik Donaustadt, wo ein Patient angeblich eine Stunde blutverschmiert auf dem Boden liegen musste und allein in einer Abteilung zehn Patienten in Gangbetten verharren mussten, fordert der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp den sofortigen Rücktritt von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und dem gesamten Direktorium des Wiener Gesundheitsverbundes (WiGev). „Hacker putzt sich ab und schiebt die gesamte Schuld auf das medizinische Personal. Diese Arroganz ist ein Affront gegenüber den völlig überlasteten Ärzten und Pflegekräften. In Hackers Amtszeit ist das Wiener Gesundheitssystem in den Abgrund geführt worden. Auch der Gesundheitsverbund wird von SPÖ nahen Totalversagern geleitet. Sie müssen sofort von ihren Ämtern enthoben werden, damit sie nicht noch mehr Schaden anrichten können. Die Gesundheitsversorgung der Wienerinnen und Wiener muss unter allen Umständen sichergestellt sein. Solche Zustände sind mehr als untragbar und gehören endlich ein für alle Mal abgestellt“, so Nepp.

